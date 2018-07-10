Flow Traders NV рассматривает возможность торговли ETN

Голландская Flow Traders NV рассматривает возможность начала торгов TTN (биржевыми нотами, в которые могут быть упакованы любые структурированные активы) даже несмотря на предостережения регулятора страны.

Компания является крупнейшей европейской площадкой по торговле биржевыми инвестиционными фондами (ETF).

Flow Traders и другие брокерские дома проводят операции в криптовалютах в форме регулируемых ценных бумаг на официальной бирже, эта деятельность полностью законна. Деннис Дейкстра (Dennis Dijkstra), генеральный директор Flow Traders VN, выразил ожидания компании в связи с выходом на криптовалютный рынок: "Люди недооценивают криптовалюты. Это большой рынок и его нужно начать регулировать как можно скорее.

Участники рынка гораздо более профессиональны, чем думают". Представитель шведского эмитента ETN XBT Providerотметил, что за последнее время торговля ценными бумагами на Flow Traders "резко увеличилась".

Эксперты рынка говорят, что сама возможность торговать криптовалютами как обычными ценными бумаги на регулируемых биржах повысит привлекательность этих активов для более широкого круга инвесторов, в первую очередь институциональных.

Подготовка рынка к выходу "действительно больших денег" в Голландии проходит, несмотря на то, что регулятор Комиссия по надзору за финансовыми рынками (AMF), выразила свое негативное отношение к рынку криптовалют.

Нинке Торенсма (Nienke Torensma), представитель ведомства, недавно опубликовала заявление, в котором содержится призыв к инвесторам избегать инвестирования в криптовалюты и ICO, в котором говорится, что они "подвержены злоупотреблениям" и что регулятор "не рассматривает криптовалюты в качестве класса активов".

Ранее "Правда.Ру" писала, что банк Goldman Sachs объявил об использовании собственного капитала для торговли фьючерсами на биткоин от имени и по поручению своих клиентов. В прошлом месяце стало известно, что Blockchain. com запускает платформу для институциональных инвесторов.

А за несколько дней до этого компания Circle сообщила, что интерес институциональных инвесторов к криптовалютам вырос на 30%.