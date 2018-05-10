Иранцы направили более $2,5 млрд. за пределы страны для покупки криптовалют.
Такие данные озвучил председатель экономического комитета иранского парламента Мохаммад Реза Пор-Эбрахими в интервью местному информационному агентству Ibena.ir.
Он отметил, что после запрета ЦБ большинство иранцев стало перечислять цифровую валюту за пределы страны. Иранцы не имеют доступа к международной банковской системе, и переводы могут происходить только с помощью биржевых дилеров.
Ранее центральный банк Ирана запретил местным финансовым организациям заниматься цифровыми валютами из-за риска отмывания денег и финансирования терроризма. При этом, министр Ирана по информационно-коммуникационным технологиям Махмуд Ваези недавно подтвердил, что сейчас готова экспериментальная модель иранской криптовалюты.
Мохаммад Реза Пор-Эбрахими считает, что ее появление может способствовать ряду экономических сделок и поможет обойти санкции, так как он уверен, что важнейшим преимуществом криптовалюты является отсутствие американского регулятора.
Структура криптовалюты должна быть подходящей, как для экономической деятельности Ирана, так и активно взаимодействовать с аналогичными системами на международном уровне.
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