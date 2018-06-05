В Индонезии криптовалюты признали биржевым товаром

Индонезийский Наблюдательный совет за фьючерсным рынком (Bappebti) при министерстве торговли страны признал криптовалюты биржевыми товарами, которые могут торговаться на фьючерсном рынке страны.

"Глава Bappebti постановил, что криптовалюты являются биржевым товаром, которым можно торговать на фьючерсной бирже", - заявил глава бюро по надзору за рынком и развитию Bappebti Дхарма Йога (Dharma Yoga).

Дхарма Йога рассказал, что было проведено 4-месячное исследование вопроса о природе криптовалют и механизмах работы с ними. Ведомство выпустило указ - официальный юридический документ, который создает все условия для того, чтобы в Индонезии начали торговать криптовалютными деривативами.

Йога заявил, что Центральный банк BI страны и его налоговое подразделение разрабатывают правила для регулирования криптовалютных бирж и соответствующего налогообложения, которые вскоре будут опубликованы.

К разработке постановления привлечены Банк Индонезии, Управление финансовых услуг (OJK), Департамент по налогообложению, Отдел отчетов и анализа финансовых транзакций (PPATK) и Национальной отдел полиции по борьбе с терроризмом.

Йога призвал существующие криптовалютные ресурсы Indodax и Crypto Community, представить свои предложения по спецификации продукта и торговой процедуре: "Мы призываем криптовалютные биржи подготовить конкретные предложения по этому вопросу".

В прошлом году Банк Индонезии запретил расчёты криптовалютами в стране, так как они не являются законным платежным средством. Вероятно, это решение может быть пересмотрено.