Moody’s признало: Россия справилась с шоковым ударом санкциями

Международное агентство Moody's изменило прогноз суверенного рейтинга России со "стабильного" на "позитивный". Макроэкономика России справилась с ценами на нефть и санкциями, сообщает агентство.

Рейтинг был подтвержден на уровне Вa1, что по шкале агентства является неинвестиционным, или "мусорным" уровнем. Еще один фактор, повлиявший на повышение рейтинга, — корректировка фискальной политики."Вместе с этим, возросло доказательство экономической и фискальной устойчивости, которая снижает уязвимость России к дальнейшим внешним потрясениям от геополитической напряженности или от возобновления снижения цен на нефть", — сказано в сообщении Moody's.

Год назад рейтинг России был изменен с "негативного" на "стабильный". Однако, отмечает агентство, текущий рейтинг Ba1 "отражает баланс сильных и слабых сторон кредитоспособности России": "Государство остается уязвимым для внешних потрясений, будь то экономические (новое падение цен на нефть) или геополитические (перспектива международных санкций). Хотя недавний опыт показывает, что восприимчивость страны к таким событиям может постепенно ослабевать", — говорится в сообщении.

Рейтинг повысится, если Moody's придет к выводу, что уязвимость страны от внешних потрясений будет продолжать снижаться.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что согласно прогнозу рейтингового агентства Moody's, валовый внутренний продукт на душу населения на Украине в 2017–2018 годах будет оставаться наименьшим среди стран СНГ.

По словам директора банковской группы Moody's Investors Service Ярослава Совгиры, картина складывается очень плохая: ВВП на лушу населения составит чуть больше $2 тыс. Даже если его привести к паритету покупательной способности, тогда он будет около $5 тыс. или $6 тыс., но тогда точно так же привести и другие страны.

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