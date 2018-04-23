Кудрин усомнился в возможностях рубля

Глава Центра стратегических разработок Алексей Кудрин выступил с заявлением, что курс рубля в ближайшее время не вернется к значениям до 2014 года.

По его словам, иностранные инвесторы уже дали свою оценку рискам и не спешат ее менять. Кудрин в интервью программе "Поздняков", которая выйдет в эфир на НТВ, отметил, что этот процесс "инерционный, но он пока связан с сохранением санкций. И раз вот эта переоценка произошла, вернуться в ближайшие дни, два-три месяца вряд ли придется к предыдущим позициям".

Кудрин подчеркнул, что причина текущей ситуации с рублем в том, что "западные фонды переоценили политические риски в отношении инвестирования в Россию".

"Правда.Ру" ранее сообщала, что экс-министр финансов Алексей Кудрин заявлял, что падение рубля и фондового рынка означает недоверие к экономическим мерам правительства.

"Падение рубля и фондового рынка - не только реакция на низкую цену на нефть и санкции, но и недоверие к экономическим мерам правительства", - написал он в своем твиттере.

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