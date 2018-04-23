Мир Политика Общество Экономика Криптовалюты Россия Наука и техника Культура Религия Фото Видео Промокоды
Новости
Мир Спорт Общество Политика Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

Кудрин усомнился в возможностях рубля

Экономика

Глава Центра стратегических разработок Алексей Кудрин выступил с заявлением, что курс рубля в ближайшее время не вернется к значениям до 2014 года.

Кудрин усомнился в возможностях рубля. 386252.jpeg

По его словам, иностранные инвесторы уже дали свою оценку рискам и не спешат ее менять. Кудрин  в интервью программе "Поздняков", которая выйдет в эфир на НТВ, отметил, что этот процесс "инерционный, но он пока связан с сохранением санкций. И раз вот эта переоценка произошла, вернуться в ближайшие дни, два-три месяца вряд ли придется к предыдущим позициям".

Кудрин подчеркнул, что причина текущей ситуации с рублем в том, что "западные фонды переоценили политические риски в отношении инвестирования в Россию".

"Правда.Ру" ранее сообщала, что экс-министр финансов Алексей Кудрин заявлял, что падение рубля и фондового рынка означает недоверие к экономическим мерам правительства.

"Падение рубля и фондового рынка - не только реакция на низкую цену на нефть и санкции, но и недоверие к экономическим мерам правительства", - написал он в своем твиттере.

Читайте также:

Рубль в свободном плавании. Загадка скачка

Валерий Миронов: Рост цен на нефть укрепит рубль

Центробанк России: Рубль отправлен в свободное плавание

Владимир Пантюшин: Решение Центробанка о валютном свопе скорректировало рубль 

 

 Нажми «Нравится»и читай нас в Facebook
Темы рубль кудрин экономика
Обсудить
Актуальная аналитика
Россия
Броненосец "Орел". Две смерти под разными флагами
Советское наследие
Юрий Визбор: Четыре жены, все - любимые
Практика
Необычные преступления: рекорды глупости
Читательский топ
Астана и Ташкент дрейфуют в сторону США
Турция золотой запас из США вывезла. А что Россия?
Вычислено оптимальное количество шагов в день для поддержания хорошей формы
Названо простое, но эффективное средство от перепадов давления
Найдено неожиданное свойство аспирина
Новости Все >
Американские СМИ рассказали, почему Россия может не бояться США
Андрей Назаров: в условиях жестких санкций Крым посетило более 70 стран
BIM-технологии стали обязательными при строительстве жилья в Москве
В Театре Армии стартует экспериментальный проект
Кудрин усомнился в возможностях рубля
Бенефис на двоих. В Театре мюзикла Ефим Шифрин и Алексей Колган
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Бывший СССР
Астана и Ташкент дрейфуют в сторону США

Пока Россия ведет на дипломатическом фронте войну с США и Великобританией, ближайшие союзники Москвы по СНГ начали постепенно сближаться с Вашингтоном.

Астана и Ташкент дрейфуют в сторону США
Турция золотой запас из США вывезла. А что Россия?
Финансы
Турция золотой запас из США вывезла. А что Россия?
Здравоохранение
Вычислено оптимальное количество шагов в день для поддержания хорошей формы
Здравоохранение
Названо простое, но эффективное средство от перепадов давления
Бывший СССР
Астана и Ташкент дрейфуют в сторону США

Пока Россия ведет на дипломатическом фронте войну с США и Великобританией, ближайшие союзники Москвы по СНГ начали постепенно сближаться с Вашингтоном.

Астана и Ташкент дрейфуют в сторону США
"Большая семерка" объявила Россию виновной во всем
Мир
"Большая семерка" объявила Россию виновной во всем
Соцсети
Роскомнадзор блокирует Google из-за Telegram
Власть
Губернатор Севастополя возомнил себя барином?
Бывший СССР
Астана и Ташкент дрейфуют в сторону США

Пока Россия ведет на дипломатическом фронте войну с США и Великобританией, ближайшие союзники Москвы по СНГ начали постепенно сближаться с Вашингтоном.

Астана и Ташкент дрейфуют в сторону США
Турция золотой запас из США вывезла. А что Россия?
Финансы
Турция золотой запас из США вывезла. А что Россия?
Мир
Россия представит доказательства уничтожения ракет коалиции ПВО Сирии
Российское кино
"Людк, а Людк!": умерла Нина Дорошина, актриса из фильма "Любовь и голуби"
Соломон Соловьев Астролог: рожденные 23.04 основательны Соломон Соловьев Дарья Касьянова Топ-5 десертов-фриков Дарья Касьянова Любовь Степушова Почему Русская Церковь не защищает паству на Украине Любовь Степушова
Комментарии
Американские СМИ рассказали, почему Россия может не бояться США
Непрошеный гость: Франция собралась "строить новую Сирию"
США приказали России строить лунную станцию по-своему
Сирия безвозмездно получит российские С-300
Составлен список пяти лучших автомобилей для дачников
Ученые рассказали о смертельной опасности холодильников
СМИ: Порошенко поспешил с объявлением о начале предоставления автокефалии УПЦ КП
В Киеве рассказали о новом главном требовании Запада к Украине
Крымский мост получит очистные сооружения
Сирия безвозмездно получит российские С-300
Найден способ узнать воспоминания после смерти
Ученые обнаружили новый вид муравьев-камикадзе
Объяснения ЦБ об отзыве лицензии у "Югры" не удовлетворили депутатов
Кудрин усомнился в возможностях рубля
Андрей Назаров: в условиях жестких санкций Крым посетило более 70 стран
Американские СМИ рассказали, почему Россия может не бояться США
Пентагон объявил российские системы ПВО "абсолютно неэффективными"
Будет стоять: зачем Москву украсят бюстом Ельцина
Будет стоять: зачем Москву украсят бюстом Ельцина
Астана и Ташкент дрейфуют в сторону США
"Большая семерка" объявила Россию виновной во всем
Бывший СССР
Астана и Ташкент дрейфуют в сторону США

Пока Россия ведет на дипломатическом фронте войну с США и Великобританией, ближайшие союзники Москвы по СНГ начали постепенно сближаться с Вашингтоном.

Астана и Ташкент дрейфуют в сторону США
1 мая решится судьба антироссийских санкций
Евросоюз
1 мая решится судьба антироссийских санкций
Куба хочет "стакан молока", но не любой ценой
Карибские страны
Куба хочет "стакан молока", но не любой ценой
Израиль, держись: Путин не остановит Иран
Ближний Восток
Израиль, держись: Путин не остановит Иран
По следам Астаны: Сирию в обиду не дадут
Ближний Восток
По следам Астаны: Сирию в обиду не дадут
Сирия: кто выиграл от "тройственной агрессии"?
Ближний Восток
Сирия: кто выиграл от "тройственной агрессии"?
Почему растет смелость Азербайджана
Бывший СССР
Почему растет смелость Азербайджана
Animal Trump, или Лицемерный вой о сирийских детях
США и Канада
Animal Trump, или Лицемерный вой о сирийских детях
Обложили: "англичанка" заходит с Арктики
Мир
Обложили: "англичанка" заходит с Арктики
Контуры большой войны: Эр-Рияд замахнулся на Тегеран
Центр. Азия
Контуры большой войны: Эр-Рияд замахнулся на Тегеран
О проекте Обратная связь Реклама Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор
Рейтинг@Mail.ru liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Антиопечатка

Copyright © 1999-2018, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Эл № ФС77-54522 от 21 июня 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ПРАВДА.Ру»

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Закрыть Я уже подписался