Газовый прорыв: Россия обогнала США в борьбе за Европу

1:39 Your browser does not support the audio element. Экономика

В 2024 году Россия заняла второе место среди крупнейших поставщиков газа в Европейский Союз, опередив США.

Фото: freepik.com by fanjianhua, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Газовое оборудование

Как сообщают аналитики Bruegel, объем экспорта российского газа в Европу составил 54,45 млрд кубометров, что на 21% больше, чем годом ранее. Это позволило России увеличить свою долю на рынке с 14,2% до 18,3%.

Как распределились роли на рынке газа?

Общий импорт газа в ЕС в 2024 году составил 297,9 млрд кубометров. Лидером среди поставщиков осталась Норвегия с 93,3 млрд кубометров газа (31,3% от общего объема). Россия поднялась на второе место, обогнав США, чьи поставки сократились почти на 18% и составили 51,3 млрд кубометров.

Такой успех России связан с ростом спроса на более дешевый трубопроводный газ, а также изменением ценовой политики. В то же время американский СПГ оказался менее конкурентоспособным из-за высокой стоимости доставки.

Перспективы и возможные риски

Несмотря на увеличение поставок, зависимость Европы от газа из России продолжает вызывать опасения. Страны ЕС стремятся диверсифицировать источники энергии, но экономические выгоды от сотрудничества с Россией пока перевешивают политические риски.

Уточнения

Приро́дный газ — смесь углеводородов, преимущественно метана, с небольшими примесями других газов, добываемая из осадочных горных пород Земли.



Соединённые Шта́ты Аме́рики (англ. The United States of America, сокращённо — США (англ. USA, U.S.A.), или Соединённые Шта́ты (англ. The United States, US или U.S., в просторечии — Аме́рика)) — государство в Северной Америке площадью в 9,8 млн км² (3-е место в мире).



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.