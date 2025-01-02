Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как выбрать колбасу, чтобы не разочароваться: 4 простых совета
Лёгкие планеты задыхаются: в Амазонии произошло рекордное число пожаров
Новогодние каникулы подогрели цены на горячих источниках в Тюмени
Водителям-новичкам: как избежать трагических ошибок за рулем
Больше никакой пыли! Эти 3 комнатных растения заменят уборку
Экономия и качество: как правильно собирать семена
Как открыть шампанское и не пострадать: простые правила
Эта тренировка доступна каждому: максимум пользы за 15 минут
Лариса Гузеева подвела итоги года и похвасталась достижениями

Газовый прорыв: Россия обогнала США в борьбе за Европу

1:39
Экономика

В 2024 году Россия заняла второе место среди крупнейших поставщиков газа в Европейский Союз, опередив США.

Газовое оборудование
Фото: freepik.com by fanjianhua, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Газовое оборудование

Как сообщают аналитики Bruegel, объем экспорта российского газа в Европу составил 54,45 млрд кубометров, что на 21% больше, чем годом ранее. Это позволило России увеличить свою долю на рынке с 14,2% до 18,3%.

Как распределились роли на рынке газа?

Общий импорт газа в ЕС в 2024 году составил 297,9 млрд кубометров. Лидером среди поставщиков осталась Норвегия с 93,3 млрд кубометров газа (31,3% от общего объема). Россия поднялась на второе место, обогнав США, чьи поставки сократились почти на 18% и составили 51,3 млрд кубометров.

Такой успех России связан с ростом спроса на более дешевый трубопроводный газ, а также изменением ценовой политики. В то же время американский СПГ оказался менее конкурентоспособным из-за высокой стоимости доставки.

Перспективы и возможные риски

Несмотря на увеличение поставок, зависимость Европы от газа из России продолжает вызывать опасения. Страны ЕС стремятся диверсифицировать источники энергии, но экономические выгоды от сотрудничества с Россией пока перевешивают политические риски.

Уточнения

Приро́дный газ — смесь углеводородов, преимущественно метана, с небольшими примесями других газов, добываемая из осадочных горных пород Земли.

Соединённые Шта́ты Аме́рики (англ. The United States of America, сокращённо — США (англ. USA, U.S.A.), или Соединённые Шта́ты (англ. The United States, US или U.S., в просторечии — Аме́рика)) — государство в Северной Америке площадью в 9,8 млн км² (3-е место в мире).

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Как спасти треснувшее стекло за минуту: секрет, который вас удивит
Авто
Как спасти треснувшее стекло за минуту: секрет, который вас удивит Аудио 
Алёна Водонаева показала подросшего сына-красавца у ёлочки
Шоу-бизнес
Алёна Водонаева показала подросшего сына-красавца у ёлочки Аудио 
Как похудеть на 15 кг без боли и слёз? Эта женщина изменила своё тело без изнурительных тренировок
Новости спорта
Как похудеть на 15 кг без боли и слёз? Эта женщина изменила своё тело без изнурительных тренировок Аудио 
Популярное
Певица Алсу показала троих детей и поразмышляла о счастье

Певица Алсу показала своих наследников и объяснила, что такое счастье.

Певица Алсу показала троих детей и поразмышляла о счастье
Глубоководной камере удалось сделать первую в истории запись неуловимых морских хищников
Глубоководной камере удалось сделать первую в истории запись неуловимых морских хищников
Яна Рудковская перечислила блюда своего праздничного стола
Татьяна Навка показала семейные фото с Песковым и дочкой у ёлочки
Танк Т-72Б3. Модернизированный ветеран лучше западных новинок Дмитрий Плотников 19 февраля 1861 года — день, сделавший Россию свободной Сергей Лебедев Израиль устроил геноцид в южном Ливане: факты и примеры Анхар Кочнева
Как похудеть на 15 кг без боли и слёз? Эта женщина изменила своё тело без изнурительных тренировок
Камеры останутся безучастными: вот как водители хитрят, чтобы штрафы не приходили
Сырники, которые всегда удаются: секрет пышности раскрыт
Сырники, которые всегда удаются: секрет пышности раскрыт
Последние материалы
Экспресс-пельмени без лепки: рецепт для тех, кто ценит время
Заметили странный пакет на авто? Вот что нужно делать
Добавьте эти специи — и помидоры станут идеальным гарниром
Забудьте о проблемах с фикусом: возвращаем зелёный цвет
Укусила змея: что делать немедленно, чтобы сохранить здоровье
Клопы на борту — пассажиры Turkish Airlines жалуются
В Салехарде выставили уникальную банкноту на продажу
Мицеллярная вода: что это такое и как она может изменить ваш уход за кожей
Кошка мяукает, чтобы открыть дверь, но не заходит в комнату — вот почему
Курбан Омаров показал свой пижамный Новый год с женой и сыном
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.