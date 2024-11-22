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Крупнейший британский банк ограничил платежи для россиян и белорусов

0:41
Экономика

Крупнейший банк Великобритании, HSBC, прекратил обработку платежей частных клиентов, отправленных из России и Белоруссии, а также в эти страны. Информация об этом поступила от банковской группы HSBC Holdings plc, сообщает Reuters.

Британский флаг
Фото: mod.uk by Симмо Симпсон is licensed under Open Government Licence version 1.0
Британский флаг

В банке отметили, что платежи из указанных стран могут быть отклонены, а деньги возвращены отправителям. Клиентам рекомендовано искать альтернативные способы перевода средств. Причины введенных ограничений в официальном сообщении не уточняются.

Представители банка извинились за возможные неудобства, которые могут возникнуть у клиентов в связи с этим решением.

Уточнения

Банк (от итал. banco — скамья, лавка, стол, на которых менялы раскладывали монеты) — коммерческая кредитно-финансовая организация, действующая на основании специального разрешения (лицензии), для которой законодательно установлены как специфичные возможности по операциям с денежными средствами, так и ограничения на виды деятельности.

Великобрита́ния (от англ. Great Britain), или Соединённое Короле́вство (United Kingdom, сокр. UK), полная официальная форма — Соединённое Короле́вство Великобрита́нии и Се́верной Ирла́ндии (англ. The United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland) — суверенное государство у северо-западного побережья континентальной Европы, состоящее из Англии, Уэльса, Шотландии и Северной Ирландии.

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Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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