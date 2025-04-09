Вся правда о популярных косметологических услугах: за что зря платим

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Они обещают "вау-эффект", молодость без игл, чистую кожу без воспалений и идеальный овал лица. Но на деле — эффект едва заметен, а кошелёк уже похудел. Мы собрали 5 популярных бьюти-процедур, вокруг которых слишком много шума и слишком мало реального результата.

Фото: Designed by Freepik by wirestock is licensed under Public domian Косметолог

1. SMAS-лифтинг ультразвуком: надежды выше результата

Теоретически — безоперационная подтяжка лица, на практике — слабый эффект, если организму не хватает "строительных материалов": белков, витаминов, минералов. Процедура работает через стимуляцию коллагена, но если ресурсов нет — ждать результата можно полгода, а то и вовсе не дождаться. Работает только в связке с инъекциями.

2. Ультразвуковая чистка лица: слишком мягко

Её любят за безболезненность, но при акне, черных точках и забитых порах одного ультразвука недостаточно. Косметологи советуют комбинированную чистку, включая ручную. Туда же — "голливудская" и хайдрофэшл: без усилений они не справятся.

3. Капельницы с глутатионом: модно, но мимо

Глутатион — мощный антиоксидант, но для кожи эффект не гарантирован. Он работает при грамотной дозировке и курсе из 6-8 процедур. При однократном применении изменений ты не заметишь. И да — сначала анализы, потом капельницы, а не наоборот.

4. Лазерная эпиляция: не "навсегда"

Да, это лучше бритвы. Но 100 % волос не уйдут даже после восьми процедур. Волоски растут волнами, и "спящие" луковицы могут активироваться позже. Придётся делать поддерживающие сеансы — минимум раз в год.

5. Безинъекционная биоревитализация: эффект на вечер

Даёт кратковременное увлажнение — максимум на день-два. Хороша перед фотосессией или событием. Если нужен стойкий результат и реальное выравнивание кожи — нужны иглы и курс классической биоревитализации.

Уточнения

Косметология (от греч. κοσμητικός- красота и -λογία — учение) — наука, изучающая эстетические проблемы организма человека, их этиологии, проявления и методы коррекции, также — свод методик, направленных на коррекцию эстетических проблем внешности человека.



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