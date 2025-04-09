Потеешь даже в тени? 7 привычек, которые реально уменьшают потливость

2:16 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Потовые железы — наши природные кондиционеры. Их миллионы, и они неустанно работают даже в холод. Но иногда кажется, что тело превратилось в фонтан — пот льется ручьями и портит всё: внешний вид, уверенность, настроение.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Гипергидроз

Вот семь привычек, которые реально помогут потеть меньше. А в каких случаях нужно не медлить и идти к врачу — расскажем в конце.

Наноси антиперспирант на ночь

Да-да, не с утра, а именно перед сном. Ночью кожа сухая и прохладная — средство лучше проникает и блокирует потовые железы. Утром просто смой остатки. Не забудь: наносить на чистую, сухую и гладко выбритую (не только что!) кожу.

Пересмотри рацион

Чем острее еда — тем активнее ты потеешь. Скажи "пока" перцу, соленьям, жирному мясу и острым соусам. И "привет" — овощам, овсянке, миндалю, зелёному чаю и бананам.

Откажись от кофе и курения

Кофеин и никотин подстёгивают нервную систему и заставляют потеть. Чем меньше стимуляторов — тем спокойнее ведут себя потовые железы.

Пей больше воды

Даже если кажется нелогичным — это работает. Когда организм получает достаточно жидкости, ему проще регулировать температуру без избыточного потоотделения.

Выбирай дышащую одежду

Хлопок, лён, бамбук — твои союзники. Плотная синтетика, наоборот, не даёт коже дышать и лишь усиливает потливость.

Используй сильные антиперспиранты

При тяжёлом гипергидрозе помогают аптечные средства с солями алюминия. А если совсем тяжело — можно обсудить с врачом ботокс.

Спи в прохладе

Жара ночью усиливает потливость днём. Проветривай спальню и по возможности используй лёгкое постельное бельё.

Когда идти к врачу

Есть два тревожных сигнала:

• Если потливость началась внезапно, без причины.

• Если её сопровождают боль в груди или тошнота.

В этих случаях — не откладывай. Это может быть сигналом серьёзных нарушений, вплоть до инфаркта.

Уточнения

Гипергидро́з (др.-греч. ὑπερ- - чрезмерно + др.-греч. ἱδρώς - пот) — функциональное нарушение системы потоотделения, при котором человек обильно потеет.

