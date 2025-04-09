Тайны мицологии: три вида сморчков, о которых должен знать каждый грибник

3:25 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Франсуа Пети, охотник за сморчками с детства, делится своими знаниями о этих загадочных грибах, которые он собирал в лесах региона Уаза во Франции. С тех пор как его дедушка впервые познакомил его с собирательством сморчков, когда ему было всего четыре года, он нашёл более 150,000 экземпляров этого гриба.

Фото: Own work by TOMMES-WIKI, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Сморчки

«Мой дедушка брал меня за собой, и я ползком искал эти удивительные грибы. У меня остались отличные воспоминания о тех временах, когда сморчки произрастали в больших количествах в лесах Уазы», — говорит Франсуа, который теперь на пенсии и ранее работал в сфере информационных технологий.

Он знаком с лесами Уазы, такими как Алатте, Эрменонвиль, Хез-Фруа, Телль, Кому, Мальмифай и Л’Оспиталь, как свои пять пальцев. «В возрасте пяти лет я встретил Анри Романжеси, одного из величайших мицологов. Каждую среду он проводил для меня теоретические и практические занятия по грибам. Мне невероятно повезло встретить такого человека», — добавляет он. По его словам, в Уазе, где родом сморчок, собирание этих грибов стало почти национальным спортом, и многие увлечены им до степени зависимости.

Однако Франсуа отмечает, что в последние годы сморчки стали встречаться реже. На это влияют изменения климата, слишком мягкие зимы и растущее число собирателей. «Мы находимся в ограниченный период времени и не можем оценить ситуацию в долгосрочной перспективе, но, по сути, сейчас сморчков действительно меньше», — сообщает он. В один из лучших своих сезонов он собрал 32,000 сморчков, тогда как в наихудший год количество собранных грибов составило всего 268, несмотря на то что он знал три тысячи мест для сбора.

### Условия для появления сморчков

Сморчки появляются в зависимости от погодных условий, начало которых связано с осенними дождями, способствующими распространению мицелия. Затем необходимо, чтобы зимой произошли морозы, ограничивающие конкуренцию со стороны других грибов и растений. «Сморчки не любят конкуренцию с растениями. Если дикие растения проклевываются слишком рано, сморчков будет практически не видно», — поясняет специалист.

Идеальные условия, такие как снег, очищают зимние склероты — мицелиальные волокна, хранящие питательные вещества, и способствуют появлению весенних склеротов и, как следствие, плодоношению грибов. Франсуа отмечает, что плодоношение может быть затруднено поздними заморозками или сильной засухой. Однако, если погода сотрудничает, чередование солнца и дождя создаст все необходимые условия для удачного сбора. В Уазе встречаются три вида сморчков: обычный (Morchella vulgaris), блондинка (Morchella esculenta) и высокий сморчок (Morchella elata). Чаще всего их можно встретить в компании с белыми грибами осенью.

Франсуа также разработал математическую формулу, которая помогает ему достигать рекордных сборов сморчков.