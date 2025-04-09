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Бильярдный стол превратился в пыльную сушилку: домовладельцы поделились покупками, о которых сожалеют

2:39
Недвижимость

Иногда даже самые дорогие обновления в доме оказываются совершенно бесполезными. Домовладельцы в сообществе BuzzFeed поделились историями о вещах, которые не оправдали ожиданий — и вот самые частые разочарования.

Бильярд
Фото: freepik by wirestock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Бильярд

Бильярдный стол, ставший сушилкой для белья

Новая покупка казалась крутой идеей — бильярдный стол, оставленный прежними хозяевами. Но вместо вечеринок и игры он стал банальным складом. Теперь его хотят "подарить" следующим владельцам.

Гранитные столешницы

Да, они эффектны, но требует специальных средств и постоянного ухода. Ошибочное применение лимонного средства — и блеск исчез. Один из пользователей советует: "Лучше выберите что-то проще, особенно если вы новичок".

Бассейн, который стал головной болью

Мутная вода, постоянные водоросли, химикаты, дорогие фильтры и уход — удовольствие есть, но оно мимолетное. Финансовая и временная нагрузка перевешивают радость от нескольких купаний в год.

Тёмные полы — красиво, но непрактично

Темная морилка казалась идеей для стильного контраста, но в итоге стала ловушкой для пыли, царапин и каждого упавшего волоса. Особенно тяжело в проходных зонах.

Прозрачные душевые перегородки

Они модные, но требуют тщательной уборки после каждого использования. И никакой приватности, если вы не живете в одиночестве.

Идеальный газон — не идеален

Газон выглядит как из журнала, но требует много воды, ухода и стрижки. А еще вреден для экологии. Владельцы переходят на местные растения — меньше хлопот, больше пользы для природы.

Сезонный декор

Дорогие подушки и украшения на Хэллоуин или Новый год выглядят мило, но они быстро устаревают. В итоге — деньги на ветер.

Премиум-окна

Высокотехнологичные окна, "как в Эмпайр-стейт-билдинг", оказались неоправданной роскошью. Энергоэффективные аналоги стоили бы вдвое дешевле — и справлялись бы не хуже.

Жить ради перепродажи

Многие оформляют интерьер так, как будто каждый день к ним придёт риелтор. Но если вы живёте здесь 10 лет, почему бы не сделать дом таким, как хочется вам, а не будущему покупателю?

Световой люк — и источник жары

Да, естественный свет — это здорово. Но когда летом дом превращается в теплицу, мнение меняется. Владелец предпочёл закрыть люк — и больше не жалеет.

Уточнения

Билья́рд реже биллиа́рд (фр. billard, от фр. bille — шар или фр. billette, billart — палка) — собирательное имя нескольких настольных игр с разными правилами, а также специальный стол, на котором происходит игра.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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