Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Потеешь даже в тени? 7 привычек, которые реально уменьшают потливость
Вся правда о популярных косметологических услугах: за что зря платим
Тайны мицологии: три вида сморчков, о которых должен знать каждый грибник
Бильярдный стол превратился в пыльную сушилку: домовладельцы поделились покупками, о которых сожалеют
Три перекуса, которые помогут похудеть: секреты насыщения без лишних калорий
Мягкие и рассыпчатые: сочники за 20 минут к чаю
Весенние ловушки от ГАИ: когда даже чистая машина может попасть под прицел
Мария Погребняк горячо поддержала создание реестра женатых мужчин
Мифы, от которых у ветеринара дёргается глаз: вся правда о натуральном питании и сухом корме

Секрет в таблетке: как поднять урожай огурцов почти даром

1:26
Садоводство

Огородники знают: чем проще удобрение, тем чаще оно работает лучше покупных миксов в яркой упаковке. Особенно когда дело касается огурцов.

Огурцы
Фото: Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International by MIKHEIL, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Огурцы

Оказывается, усилить рост и урожайность этих зеленых любимцев можно с помощью… обычной таблетки из аптеки. И стоит такая "магия" буквально копейки.

Речь — о янтарной кислоте. Да, той самой, что часто продается в таблетках для комнатных цветов. Но и на грядках она показывает себя отлично.

Что делать:

  • Возьмите половину таблетки янтарной кислоты.

  • Раздробите её в порошок — хоть ложкой, хоть ступкой.

  • Рассыпьте под каждый куст огурцов по щепотке.

Порошок быстро впитается в почву и начнет работать: поможет корням лучше усваивать питание, ускорит рост, укрепит стебли и простимулирует развитие всей надземной части. И всё это — без лишней химии и дорогих средств.

Но не переборщите

Янтарная кислота — не заменитель, а дополнение. Она не вытеснит полноценные подкормки, а вот усилит их эффект — легко. Особенно полезна она в начале роста и в момент завязывания плодов.

Такой приём дачники давно используют для реанимации слабых кустов и как "ускоритель" для сильных. Работает просто, стоит копейки, а огурцов — вёдрами!

Уточнения

Огуре́ц обыкнове́нный или Огурец посевно́й (лат. Cucumis sativus), — однолетнее травянистое растение, вид рода Огурец (Cucumis) семейства Тыквенные (Cucurbitaceae), овощная культура.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Сейчас читают
Как в колхозе: метод посадки лука, который экономит часы
Садоводство, цветоводство
Как в колхозе: метод посадки лука, который экономит часы Аудио 
Кусочек с подвохом: что должно насторожить в сале на прилавке
Еда и рецепты
Кусочек с подвохом: что должно насторожить в сале на прилавке Аудио 
Забытая привычка, которая делает память крепче, а нервы — спокойнее
Здоровье
Забытая привычка, которая делает память крепче, а нервы — спокойнее Аудио 
Популярное
Как избавиться от возрастной пигментации: простые шаги, которые можно делать дома

Пигментные пятна становятся всё заметнее с возрастом, но это не приговор. Даже в домашних условиях можно уменьшить их выраженность — без травм и салонных процедур.

Как избавиться от возрастной пигментации: простые шаги, которые можно делать дома
Экстренный запас: 7 продуктов, которые можно хранить вечно
Экстренный запас: 7 продуктов, которые можно хранить вечно
Он взорвался в небе и исчез без следа — но Земля хранила его миллионы лет подо льдом
Морщины уходят как по маслу: 10 эфирных помощников для зрелой кожи
Желающие желать. Коалиция глобалистов держит Украину только как щит от России Дмитрий Плотников Эстония хочет войны в Балтийском море. Риск задирать того, кто больше, её не пугает Любовь Степушова Миф предсказывает беду: история Человека-мотылька и Серебряного моста Игорь Буккер
С 50 евро прощаемся навсегда? Эти купюры скоро исчезнут и вот что появится вместо них
Смертельные змеи и загадочные птицы: почему этот остров стал запретной зоной
Подходит ли вам чёлка? Проверьте себя всего за одну минуту
Подходит ли вам чёлка? Проверьте себя всего за одну минуту
Последние материалы
Вся правда о популярных косметологических услугах: за что зря платим
Тайны мицологии: три вида сморчков, о которых должен знать каждый грибник
Бильярдный стол превратился в пыльную сушилку: домовладельцы поделились покупками, о которых сожалеют
Секрет в таблетке: как поднять урожай огурцов почти даром
Три перекуса, которые помогут похудеть: секреты насыщения без лишних калорий
Мягкие и рассыпчатые: сочники за 20 минут к чаю
Весенние ловушки от ГАИ: когда даже чистая машина может попасть под прицел
Мария Погребняк горячо поддержала создание реестра женатых мужчин
Мифы, от которых у ветеринара дёргается глаз: вся правда о натуральном питании и сухом корме
Осторожно — утечка данных! Более 500 тыс. пользователей могут стать жертвами киберпреступников
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.