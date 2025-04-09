Секрет в таблетке: как поднять урожай огурцов почти даром

Огородники знают: чем проще удобрение, тем чаще оно работает лучше покупных миксов в яркой упаковке. Особенно когда дело касается огурцов.
Оказывается, усилить рост и урожайность этих зеленых любимцев можно с помощью… обычной таблетки из аптеки. И стоит такая "магия" буквально копейки.
Речь — о янтарной кислоте. Да, той самой, что часто продается в таблетках для комнатных цветов. Но и на грядках она показывает себя отлично.
Возьмите половину таблетки янтарной кислоты.
Раздробите её в порошок — хоть ложкой, хоть ступкой.
Рассыпьте под каждый куст огурцов по щепотке.
Порошок быстро впитается в почву и начнет работать: поможет корням лучше усваивать питание, ускорит рост, укрепит стебли и простимулирует развитие всей надземной части. И всё это — без лишней химии и дорогих средств.
Янтарная кислота — не заменитель, а дополнение. Она не вытеснит полноценные подкормки, а вот усилит их эффект — легко. Особенно полезна она в начале роста и в момент завязывания плодов.
Такой приём дачники давно используют для реанимации слабых кустов и как "ускоритель" для сильных. Работает просто, стоит копейки, а огурцов — вёдрами!
Огуре́ц обыкнове́нный или Огурец посевно́й (лат. Cucumis sativus), — однолетнее травянистое растение, вид рода Огурец (Cucumis) семейства Тыквенные (Cucurbitaceae), овощная культура.
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