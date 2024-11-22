США планируют ввести экспортные ограничения для 200 китайских компаний

Американская администрация планирует на следующей неделе ввести новую серию экспортных ограничений в отношении китайских компаний. Эти меры могут затронуть до 200 производителей чипов.
Согласно информации, предоставленной агентством Reuters, ограничения лишат большинство американских фирм возможности поставлять продукцию этим предприятиям. Источником сведений стало письмо Торговой палаты США, что подчеркивает серьезность намерений и их возможное влияние на глобальную полупроводниковую отрасль.
Данный шаг, по всей вероятности, усилит напряженность в отношениях между США и Китаем, уже находящихся в состоянии экономического противостояния.
Соединённые Шта́ты Аме́рики (англ. The United States of America, сокращённо — США (англ. USA, U.S.A.), или Соединённые Шта́ты (англ. The United States, US или U.S., в просторечии — Аме́рика)) — государство в Северной Америке площадью в 9,8 млн км² (3-е место в мире).
Экспортное ограничение экспортные ограничения — это ограничения на вывоз (экспорт) товара/товаров (определённого их количества либо тотальный запрет на экспорт) в определённую страну (определённые страны) правительством.
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