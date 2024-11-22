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США планируют ввести экспортные ограничения для 200 китайских компаний

0:45
Экономика

Американская администрация планирует на следующей неделе ввести новую серию экспортных ограничений в отношении китайских компаний. Эти меры могут затронуть до 200 производителей чипов.

сша
Фото: Фото: freepik. com/wirestock (License: Free)
сша

Согласно информации, предоставленной агентством Reuters, ограничения лишат большинство американских фирм возможности поставлять продукцию этим предприятиям. Источником сведений стало письмо Торговой палаты США, что подчеркивает серьезность намерений и их возможное влияние на глобальную полупроводниковую отрасль.

Данный шаг, по всей вероятности, усилит напряженность в отношениях между США и Китаем, уже находящихся в состоянии экономического противостояния.

Уточнения

Соединённые Шта́ты Аме́рики (англ. The United States of America, сокращённо — США (англ. USA, U.S.A.), или Соединённые Шта́ты (англ. The United States, US или U.S., в просторечии — Аме́рика)) — государство в Северной Америке площадью в 9,8 млн км² (3-е место в мире).

Экспортное ограничение экспортные ограничения — это ограничения на вывоз (экспорт) товара/товаров (определённого их количества либо тотальный запрет на экспорт) в определённую страну (определённые страны) правительством.

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Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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