Тренировки с брекетами могут закончиться визитом к стоматологу

1:49 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Физическая активность полезна, но при наличии брекет-систем она требует особой осторожности. Врач центра EUROKAPPA clinic Ирина Корнилина объяснила, какие травмы грозят пациентам с брекетами и как их можно избежать.

Брекеты и спорт: почему тренировки могут закончиться травмой

Металл и движение: неудачное сочетание

Во время активных тренировок — особенно в контактных видах спорта — растёт риск травм рта и лица. Для тех, кто проходит ортодонтическое лечение, даже лёгкое столкновение может обернуться проблемой.

"Металлические элементы брекетов при ударе могут порезать внутреннюю сторону губ и щёк", — отмечает врач Ирина Корнилина.

На что стоит обратить внимание

Вот наиболее частые последствия, которые могут возникнуть во время занятий спортом с брекетами:

Повреждение слизистой - из-за удара щёки и губы могут буквально "наткнуться" на острые края конструкции.

- из-за удара щёки и губы могут буквально "наткнуться" на острые края конструкции. Поломка системы - сжатие челюстей при усилии или падении может повредить дугу или отклеить брекет.

- сжатие челюстей при усилии или падении может повредить дугу или отклеить брекет. Вывих или перелом зубов - удар по одному зубу способен вызвать травму сразу нескольких, так как они соединены общей дугой.

- удар по одному зубу способен вызвать травму сразу нескольких, так как они соединены общей дугой. Повреждение ретейнера - даже после снятия брекетов при неравномерной нагрузке возможен его отрыв и возвращение дефекта прикуса.

Альтернатива есть — элайнеры

Активным людям врач советует обратить внимание на элайнеры - это прозрачные капы, которые:

не травмируют слизистую,

легко снимаются перед спортом,

почти незаметны визуально,

не мешают приёму пищи.

Специалист подчёркивает, что элайнеры — лучший вариант для тех, кто ведёт подвижный образ жизни.

Уточнения

Бре́кеты - сложные ортодонтические несъёмные конструкции (аппараты) для коррекции положения зубов человека при нарушениях прикуса и неровности зубного ряда.

