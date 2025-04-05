Тренировки с брекетами могут закончиться визитом к стоматологу

Физическая активность полезна, но при наличии брекет-систем она требует особой осторожности. Врач центра EUROKAPPA clinic Ирина Корнилина объяснила, какие травмы грозят пациентам с брекетами и как их можно избежать.
Брекеты и спорт: почему тренировки могут закончиться травмой
Металл и движение: неудачное сочетание
Во время активных тренировок — особенно в контактных видах спорта — растёт риск травм рта и лица. Для тех, кто проходит ортодонтическое лечение, даже лёгкое столкновение может обернуться проблемой.
"Металлические элементы брекетов при ударе могут порезать внутреннюю сторону губ и щёк", — отмечает врач Ирина Корнилина.
На что стоит обратить внимание
Вот наиболее частые последствия, которые могут возникнуть во время занятий спортом с брекетами:
Повреждение слизистой - из-за удара щёки и губы могут буквально "наткнуться" на острые края конструкции.
Поломка системы - сжатие челюстей при усилии или падении может повредить дугу или отклеить брекет.
Вывих или перелом зубов - удар по одному зубу способен вызвать травму сразу нескольких, так как они соединены общей дугой.
Повреждение ретейнера - даже после снятия брекетов при неравномерной нагрузке возможен его отрыв и возвращение дефекта прикуса.
Альтернатива есть — элайнеры
Активным людям врач советует обратить внимание на элайнеры - это прозрачные капы, которые:
не травмируют слизистую,
легко снимаются перед спортом,
почти незаметны визуально,
не мешают приёму пищи.
Специалист подчёркивает, что элайнеры — лучший вариант для тех, кто ведёт подвижный образ жизни.
Уточнения
Бре́кеты - сложные ортодонтические несъёмные конструкции (аппараты) для коррекции положения зубов человека при нарушениях прикуса и неровности зубного ряда.
Специализируется на лечении острого и хронического болевого синдрома при грыжах межпозвонковых дисков методами современной лечебной физкультуры, дегенеративно-дистрофических заболеваний позвоночника; коррекции нарушений осанки у взрослых и детей, сколиозов методами ЛФК, заболеваний и травм у спортсменов.
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