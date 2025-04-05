Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Хотите спокойствия с утра? Попробуй эту короткую практику
TikTok остаётся в США: Трамп сделал неожиданное заявление
Один взгляд — и вы поддались: чем это грозит вашей собаке
Ваш сад может защитить себя сам — если правильно подобрать растения
Похудеть без страха и мучений? Этот простой секрет из Италии сделает вас стройнее
Фары ослепляют — и ты уже не видишь дорогу: 5 трюков, которые спасают ночью
Александра Трусова и Макар Игнатов раскрыли пол будущего ребёнка
Ужасный инцидент на Ямале: почему багаж с испорченной едой оказался в другом городе?
Зрение собаки, рыбы и попугая: как животные воспринимают наш мир

Тренировки с брекетами могут закончиться визитом к стоматологу

1:49
Здоровье

Физическая активность полезна, но при наличии брекет-систем она требует особой осторожности. Врач центра EUROKAPPA clinic Ирина Корнилина объяснила, какие травмы грозят пациентам с брекетами и как их можно избежать.

Брекеты и спорт: почему тренировки могут закончиться травмой

Металл и движение: неудачное сочетание

Во время активных тренировок — особенно в контактных видах спорта — растёт риск травм рта и лица. Для тех, кто проходит ортодонтическое лечение, даже лёгкое столкновение может обернуться проблемой.

"Металлические элементы брекетов при ударе могут порезать внутреннюю сторону губ и щёк", — отмечает врач Ирина Корнилина.

На что стоит обратить внимание

Вот наиболее частые последствия, которые могут возникнуть во время занятий спортом с брекетами:

  • Повреждение слизистой - из-за удара щёки и губы могут буквально "наткнуться" на острые края конструкции.

  • Поломка системы - сжатие челюстей при усилии или падении может повредить дугу или отклеить брекет.

  • Вывих или перелом зубов - удар по одному зубу способен вызвать травму сразу нескольких, так как они соединены общей дугой.

  • Повреждение ретейнера - даже после снятия брекетов при неравномерной нагрузке возможен его отрыв и возвращение дефекта прикуса.

Альтернатива есть — элайнеры

Активным людям врач советует обратить внимание на элайнеры - это прозрачные капы, которые:

  • не травмируют слизистую,
  • легко снимаются перед спортом,
  • почти незаметны визуально,
  • не мешают приёму пищи.

Специалист подчёркивает, что элайнеры — лучший вариант для тех, кто ведёт подвижный образ жизни.

Уточнения

Бре́кеты - сложные ортодонтические несъёмные конструкции (аппараты) для коррекции положения зубов человека при нарушениях прикуса и неровности зубного ряда.

Автор Дмитрий Тезнев
Специалист Комлева Анжелика
Специализируется на лечении острого и хронического болевого синдрома при грыжах межпозвонковых дисков методами современной лечебной физкультуры, дегенеративно-дистрофических заболеваний позвоночника; коррекции нарушений осанки у взрослых и детей, сколиозов методами ЛФК, заболеваний и травм у спортсменов. Занимается лечением пациентов с сопутствующей сердечно-сосудистой, неврологической, эндокринной патологией, ведением пациентов в посттравматическом и послеоперационном периодах, составлением индивидуальных восстановительных программ в специализированных тренажерных залах для пациентов любой возрастной категории (в т.ч
Сейчас читают
Не сажайте лук в одиночестве: с кем он работает как щит
Садоводство, цветоводство
Не сажайте лук в одиночестве: с кем он работает как щит Аудио 
Моторы СССР: почему ВАЗовский 1.6 до сих пор ставят на новые машины
Авто
Моторы СССР: почему ВАЗовский 1.6 до сих пор ставят на новые машины Аудио 
Бомба по биологии: вот кто на самом деле может жить на Марсе
Наука и техника
Бомба по биологии: вот кто на самом деле может жить на Марсе Аудио 
Популярное
Не сажайте лук в одиночестве: с кем он работает как щит

Лук — это не просто овощ, а охранник вашего огорода. Рассказываем, с кем его стоит сажать и почему он так важен в борьбе с вредителями.

Не сажайте лук в одиночестве: с кем он работает как щит
Важные дни перед Пасхой: вот когда красить яйца, чтобы не было беды
Важные дни перед Пасхой: вот когда красить яйца, чтобы не было беды
Как старая шина спасёт порядок в гараже — проверенные идеи
Напиток гениев: смузи на завтрак, который улучшает когнитивные функции
ВАЗ-2101 vs Москвич-2140 — битва культовых советских автомобилей Дмитрий Плотников Женщина не человек, курица не птица — это знали учёные ещё сотни лет назад Сергей Лебедев Эксперт Демидов оценил неожиданные меры ОПЕК+ на фоне падения цен на нефть Любовь Степушова
Главные джинсовые тренды этой весны: какие модели выбрать и с чем носить
Эти 7 признаков старят тебя больше, чем ты думаешь
Не только для бодрости: как кофе влияет на мозг, вес и даже настроение
Не только для бодрости: как кофе влияет на мозг, вес и даже настроение
Последние материалы
ВАЗ-2101 vs Москвич-2140 — битва культовых советских автомобилей
Хейли Бибер предостерегла молодых мам от резкой смены причёски после родов
Марк Эйдельштейн и Евгений Егоров раскрыли капсулу времени, заложенную в Кремле в 2015 году
Удивительный эффект кофейной гущи: растения растут как на дрожжах
Печень, которую съест даже ребёнок — секрет в одном ингредиенте
Переосмысленный образ Глюкозы: что думают дочери о её музыкальных экспериментах?
Платить налог за переводы? Что ждёт россиян с 1 июля — разбираемся
Слишком жарко, слишком поздно: когда полив вредит огороду
Ловушка на зеркале: как новенькие машины попадают в руки преступников
Архитектурное чудо или древняя аномалия? Драконовы дома Аттики продолжают удивлять мир
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.