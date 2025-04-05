Мировой тренд на пошлины: в России повышаются экспортные тарифы на пшеницу

1:39 Your browser does not support the audio element. Экономика

С 9 апреля 2025 года в России увеличиваются экспортные пошлины на основные зерновые культуры. Как сообщает Минсельхоз РФ, пошлина на пшеницу и меслин вырастет с 1 921,6 рубля до 2 031,4 рубля за тонну.

Фото: freepik.com by aleksandarlittlewolf, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Уборка зерна

Ячмень также подорожает для экспорта — пошлина увеличится до 252,2 рубля с предыдущих 220 рублей. Для кукурузы ставка составит 1 251,7 рубля, тогда как ранее она была 1 216,8 рубля за тонну.

Повышение пошлин связано с ростом индикативных экспортных цен.

Расчётные значения

Пшеница: $247,4 за тонну Ячмень: $204 Кукуруза: $220,9

С лета 2024 года в России действует обновлённая система расчета пошлин: базовая цена пшеницы и меслина увеличена с 17 000 до 18 000 рублей, а ячменя и кукурузы — с 15 875 до 16 875 рублей за тонну.

Напомним, плавающие экспортные пошлины на зерно были введены в 2021 году. Размер пошлины составляет 70% от разницы между базовой и индикативной ценой, а расчёт производится еженедельно на основе данных Московской биржи.

Уточнения

Пшени́ца (лат. Tríticum) — род травянистых, в основном однолетних, растений семейства Злаки, или Мятликовые (Poaceae), ведущая зерновая культура во многих странах.



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