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Мировой тренд на пошлины: в России повышаются экспортные тарифы на пшеницу

1:39
Экономика

С 9 апреля 2025 года в России увеличиваются экспортные пошлины на основные зерновые культуры. Как сообщает Минсельхоз РФ, пошлина на пшеницу и меслин вырастет с 1 921,6 рубля до 2 031,4 рубля за тонну.

Уборка зерна
Фото: freepik.com by aleksandarlittlewolf, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Уборка зерна

Ячмень также подорожает для экспорта — пошлина увеличится до 252,2 рубля с предыдущих 220 рублей. Для кукурузы ставка составит 1 251,7 рубля, тогда как ранее она была 1 216,8 рубля за тонну.

Повышение пошлин связано с ростом индикативных экспортных цен. 

Расчётные значения

  1. Пшеница: $247,4 за тонну
  2. Ячмень: $204
  3. Кукуруза: $220,9

С лета 2024 года в России действует обновлённая система расчета пошлин: базовая цена пшеницы и меслина увеличена с 17 000 до 18 000 рублей, а ячменя и кукурузы — с 15 875 до 16 875 рублей за тонну.

Напомним, плавающие экспортные пошлины на зерно были введены в 2021 году. Размер пошлины составляет 70% от разницы между базовой и индикативной ценой, а расчёт производится еженедельно на основе данных Московской биржи.

Уточнения

Пшени́ца (лат. Tríticum) — род травянистых, в основном однолетних, растений семейства Злаки, или Мятликовые (Poaceae), ведущая зерновая культура во многих странах.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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