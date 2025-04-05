Анастасия Волочкова поставила границы: дочери пришлось вмешаться в конфликт с супругой экс-мужа

Артистка балета Анастасия Волочкова заявила, что телеведущая Елена Николаева, жена её бывшего супруга Игоря Вдовина, больше не будет давать комментарии о свадьбе их дочери Ариадны.
Балерина Анастасия Волочкова продолжает активно готовиться к предстоящей свадьбе своей дочери Ариадны, раскрывая новые детали торжества. По словам артистки, она уже организовала ключевые элементы мероприятия: заказала торт, забронировала площадку и утвердила декор в стиле "Великий Гэтсби" с акцентами на чёрные и золотые оттенки.
Однако подготовку омрачили публичные комментарии Елены Николаевой — новой супруги бывшего мужа Волочковой, которая также пыталась участвовать в обсуждении свадьбы. Как рассказала сама Волочкова, её дочь Ариадна лично вмешалась в ситуацию.
"Она проявила мудрость и попросила Елену не вторгаться в личные аспекты нашего праздника. Это смешно, но даже пришлось напомнить о границах", — отметила балерина в разговоре с VOICE.
По словам балерины, Николаева пообещала воздержаться от дальнейших заявлений в прессе.
Ранее стало известно, что Евгения Добровольская ждала выхода Михаила Ефремова из тюрьмы.
Анастаси́я Ю́рьевна Волочко́ва (род. 20 января 1976, Ленинград) — российская артистка балета, танцовщица, общественный деятель.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Лук — это не просто овощ, а охранник вашего огорода. Рассказываем, с кем его стоит сажать и почему он так важен в борьбе с вредителями.