Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Мировой тренд на пошлины: в России повышаются экспортные тарифы на пшеницу
Почему в СССР так любили венгерские Икарусы?
Невыносимая надежда: зачем Добровольская ждала выхода Ефремова из тюрьмы
Хозяйки хранят этот рецепт как сокровище — универсальное тесто без хлопот
Эти свечи работают тише, дольше и чище — но с подвохом
От ревности до благодарности: Подольская рассказала, как тени прошлого Преснякова изменили её жизнь
Хотите сбросить 10 кг за месяц? Вот что скрывают диеты для похудения
Феромоны под воздействием алкоголя: почему самцы этих насекомых становятся неотразимы
Николай Цискаридзе признался в необычном страхе на телевидении

Анастасия Волочкова поставила границы: дочери пришлось вмешаться в конфликт с супругой экс-мужа

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Артистка балета Анастасия Волочкова заявила, что телеведущая Елена Николаева, жена её бывшего супруга Игоря Вдовина, больше не будет давать комментарии о свадьбе их дочери Ариадны.

Анастасия Волочкова
Фото: youtube.com by канал УЗНАЕМ С САЛТАЕЙ, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Анастасия Волочкова

Балерина Анастасия Волочкова продолжает активно готовиться к предстоящей свадьбе своей дочери Ариадны, раскрывая новые детали торжества. По словам артистки, она уже организовала ключевые элементы мероприятия: заказала торт, забронировала площадку и утвердила декор в стиле "Великий Гэтсби" с акцентами на чёрные и золотые оттенки.

Однако подготовку омрачили публичные комментарии Елены Николаевой — новой супруги бывшего мужа Волочковой, которая также пыталась участвовать в обсуждении свадьбы. Как рассказала сама Волочкова, её дочь Ариадна лично вмешалась в ситуацию.

"Она проявила мудрость и попросила Елену не вторгаться в личные аспекты нашего праздника. Это смешно, но даже пришлось напомнить о границах", — отметила балерина в разговоре с VOICE.

По словам балерины, Николаева пообещала воздержаться от дальнейших заявлений в прессе.

Ранее стало известно, что Евгения Добровольская ждала выхода Михаила Ефремова из тюрьмы.

Уточнения

Анастаси́я Ю́рьевна Волочко́ва (род. 20 января 1976, Ленинград) — российская артистка балета, танцовщица, общественный деятель.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Купе уходят в прошлое — дизайнеры делают ставку на другой шкаф
Недвижимость
Купе уходят в прошлое — дизайнеры делают ставку на другой шкаф Аудио 
VPN не поможет: Роскомнадзор требует от операторов данные об устройствах пользователей и их местоположении
Экономика и бизнес
VPN не поможет: Роскомнадзор требует от операторов данные об устройствах пользователей и их местоположении Аудио 
Сколько стоил обед в СССР? Пересчитываем на рубли 2025 года
Еда и рецепты
Сколько стоил обед в СССР? Пересчитываем на рубли 2025 года Аудио 
Популярное
Не сажайте лук в одиночестве: с кем он работает как щит

Лук — это не просто овощ, а охранник вашего огорода. Рассказываем, с кем его стоит сажать и почему он так важен в борьбе с вредителями.

Не сажайте лук в одиночестве: с кем он работает как щит
Важные дни перед Пасхой: вот когда красить яйца, чтобы не было беды
Важные дни перед Пасхой: вот когда красить яйца, чтобы не было беды
Как старая шина спасёт порядок в гараже — проверенные идеи
Напиток гениев: смузи на завтрак, который улучшает когнитивные функции
Сводка с фронта: в ресторане Кривого Рога уничтожены западные инструкторы, Зеленский в истерике Дмитрий Плотников Женщина не человек, курица не птица — это знали учёные ещё сотни лет назад Сергей Лебедев Эксперт Демидов оценил неожиданные меры ОПЕК+ на фоне падения цен на нефть Любовь Степушова
Главные джинсовые тренды этой весны: какие модели выбрать и с чем носить
Эти 7 признаков старят тебя больше, чем ты думаешь
Сколько стоил обед в СССР? Пересчитываем на рубли 2025 года
Сколько стоил обед в СССР? Пересчитываем на рубли 2025 года
Последние материалы
Песни Аллы Пугачёвой, посвящённые ВОВ, связали с антироссийской пропагандой
Красота без кредита: 10 бьюти-хаков, которые спасут твой бюджет
Покупаешь авто — плати только за машину: допы вне закона
Гиря против лени: включаем всё тело за один круг упражнений
Семейные рецепты из СССР: бабушкин борщ и секретные добавки
Добавили золу и всё испортили? Вот как делать правильно
Потаённая страсть хвостатых: рассказываем, что ищут кошки в ваших старых тапках
Сверхприбыль на пошлинах: Трамп может пополнить казну США на 600 миллиардов в год
Мягкая, но не безвредная: почему манная каша может быть опасна
Сыр с привкусом пошлины: знаменитый продукт подорожает из-за увеличения налогов
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.