Анастасия Волочкова поставила границы: дочери пришлось вмешаться в конфликт с супругой экс-мужа

Артистка балета Анастасия Волочкова заявила, что телеведущая Елена Николаева, жена её бывшего супруга Игоря Вдовина, больше не будет давать комментарии о свадьбе их дочери Ариадны.

Фото: youtube.com by канал УЗНАЕМ С САЛТАЕЙ, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Анастасия Волочкова

Балерина Анастасия Волочкова продолжает активно готовиться к предстоящей свадьбе своей дочери Ариадны, раскрывая новые детали торжества. По словам артистки, она уже организовала ключевые элементы мероприятия: заказала торт, забронировала площадку и утвердила декор в стиле "Великий Гэтсби" с акцентами на чёрные и золотые оттенки.

Однако подготовку омрачили публичные комментарии Елены Николаевой — новой супруги бывшего мужа Волочковой, которая также пыталась участвовать в обсуждении свадьбы. Как рассказала сама Волочкова, её дочь Ариадна лично вмешалась в ситуацию.

"Она проявила мудрость и попросила Елену не вторгаться в личные аспекты нашего праздника. Это смешно, но даже пришлось напомнить о границах", — отметила балерина в разговоре с VOICE.

По словам балерины, Николаева пообещала воздержаться от дальнейших заявлений в прессе.

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Уточнения

Анастаси́я Ю́рьевна Волочко́ва (род. 20 января 1976, Ленинград) — российская артистка балета, танцовщица, общественный деятель.



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