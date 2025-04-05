Ковёр вместо лотка: три ошибки, из-за которых кошка мстит тапкам и хозяйской постели

Если кошка вдруг перестала пользоваться лотком — это не месть, не бунт и не испорченность. Чаще всего причина в ошибках самого хозяина. Причём настолько банальных, что многие даже не догадываются, как они мешают питомцу справить нужду.
Вот три самые частые ошибки — и способы их избежать.
Производители придумывают лотки, которые удобны… нам. Например, с решёткой — чтобы гранулы не рассыпались. Но у кошки на лапы попадают брызги, и это её раздражает.
Также не лучшая идея — лоток с крышкой. Человеку кажется: эстетично. А коту там душно, тесно и тревожно.
Где ему будет комфортнее? Правильно — в углу дивана или на постели. Именно туда он и пойдёт, если лоток вызывает дискомфорт.
Поставить туалет в прихожей — логично с точки зрения интерьера. Но не для кошки. Проходное место, звуки, люди, хлопающие двери — всё это нарушает ощущение безопасности.
Ваша кошка не сможет расслабиться "в самый ответственный момент", если рядом кто-то идёт или гремит ключами. Лучше выбрать спокойный, уединённый угол — там, где ничто не нарушит личное пространство.
Если в доме несколько котов, то одного лотка мало. И это не только про запах.
Кошки могут "охранять" туалет. Даже если один просто сидит рядом, другой уже может расценить это как запрет. Он не станет спорить — просто выберет другой "туалет" в доме. Например, вашу сумку или ковёр.
Кошки — не капризны, они просто очень чувствительны к условиям. Уважайте их потребности — и никакой мести не будет.
Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) «животных-компаньонов».
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