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Ковёр вместо лотка: три ошибки, из-за которых кошка мстит тапкам и хозяйской постели

1:54
Зоосфера

Если кошка вдруг перестала пользоваться лотком — это не месть, не бунт и не испорченность. Чаще всего причина в ошибках самого хозяина. Причём настолько банальных, что многие даже не догадываются, как они мешают питомцу справить нужду.

Злой котик
Фото: flickr.com by mhx, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Злой котик

Вот три самые частые ошибки — и способы их избежать.

Ошибка №1: неудобный лоток

Производители придумывают лотки, которые удобны… нам. Например, с решёткой — чтобы гранулы не рассыпались. Но у кошки на лапы попадают брызги, и это её раздражает.

Также не лучшая идея — лоток с крышкой. Человеку кажется: эстетично. А коту там душно, тесно и тревожно.

Где ему будет комфортнее? Правильно — в углу дивана или на постели. Именно туда он и пойдёт, если лоток вызывает дискомфорт.

Ошибка №2: лоток не в том месте

Поставить туалет в прихожей — логично с точки зрения интерьера. Но не для кошки. Проходное место, звуки, люди, хлопающие двери — всё это нарушает ощущение безопасности.

Ваша кошка не сможет расслабиться "в самый ответственный момент", если рядом кто-то идёт или гремит ключами. Лучше выбрать спокойный, уединённый угол — там, где ничто не нарушит личное пространство.

Ошибка №3: один лоток на всех

Если в доме несколько котов, то одного лотка мало. И это не только про запах.
Кошки могут "охранять" туалет. Даже если один просто сидит рядом, другой уже может расценить это как запрет. Он не станет спорить — просто выберет другой "туалет" в доме. Например, вашу сумку или ковёр.

Кошки — не капризны, они просто очень чувствительны к условиям. Уважайте их потребности — и никакой мести не будет.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) «животных-компаньонов».

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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