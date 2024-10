Великобритания планирует закрыть дыру в бюджете новыми налогами

Правительство Великобритании планирует крупное повышение налогов, чтобы устранить дефицит бюджета, обозначенный как "черная дыра", сообщила министр финансов страны Рейчел Ривс, выступая в Палате общин.

Фото: publicdomainpictures.net by Пётр Краточвил, CC0

Лейбористское правительство увеличит взносы работодателей в национальное страхование, повысит налог на прирост капитала и установит ставку в 38% для налога на сверхприбыль нефтегазовых компаний. Также будет повышен табачный акциз, введен новый сбор для производителей вейпов, отменен льготный налог для нерезидентов и введен НДС на обучение в частных школах. Эти меры должны принести британскому бюджету дополнительные 40 млрд фунтов ($52 млрд).

Помимо налоговых изменений, правительство выделит 11,8 млрд фунтов ($15,3 млрд) для компенсаций жертвам скандала с зараженной кровью, начавшегося 50 лет назад и затронувшего более 30 тыс. граждан, заразившихся ВИЧ и гепатитом C через переливание крови. Дополнительно 1,8 млрд фунтов ($2,3 млрд) будет направлено на выплаты бывшим руководителям почтовых отделений, ошибочно обвиненным в мошенничестве в начале 2000-х, сообщает ТАСС.

Представленные меры Рейчел Ривс стали крупнейшими налоговыми изменениями с 1993 года и отражают решимость лейбористов закрыть бюджетный дефицит, одновременно компенсируя многолетние социальные проблемы.

Уточнения

Великобрита́ния (от англ. Great Britain), или Соединённое Короле́вство (United Kingdom, сокр. UK), полная официальная форма — Соединённое Короле́вство Великобрита́нии и Се́верной Ирла́ндии (англ. The United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland) — суверенное государство у северо-западного побережья континентальной Европы, состоящее из Англии, Уэльса, Шотландии и Северной Ирландии.



Нало́г — обязательный, индивидуально безвозмездный платёж, взимаемый с организаций и физических лиц в форме отчуждения принадлежащих им на праве собственности средств, в целях финансового обеспечения деятельности государства и муниципальных образований.



