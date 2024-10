ОПЕК опровергла прогноз МЭА о конце нефтяной эры

ОПЕК оспорила прогноз Международного энергетического агентства (МЭА), заявляющего о скором наступлении "эры электричества", которая якобы заменит эру нефти.

Фото: commons.wikimedia.org by 58togyll, CC BY-SA 4.0

В своем заявлении ОПЕК указала на то, что такой прогноз не только противоречит данным самого МЭА, но и не отражает текущие реалии рынка энергетики, где на нефть, газ и уголь по-прежнему приходится 80% потребляемой энергии.

По мнению ОПЕК, энергетическая система мира всегда зависела от множества источников, и сегодня ни один из них не может доминировать. Картель также обвинил МЭА в искажении истории и утверждает, что разные энергоисточники всегда были взаимосвязаны, и это продолжится в будущем. Кроме того, ОПЕК отметила, что несмотря на заявления МЭА о снижении значения нефти, в 2023 году объемы нефтедобычи достигли рекорда, превысив показатели четырехлетней давности.

ОПЕК настаивает, что устойчивость мировой энергетики возможна лишь при балансе и сотрудничестве всех участников рынка и источников энергии. Организация подчеркивает важность подхода "все народы, все виды энергии и все технологии" для достижения устойчивого развития.

Организа́ция стран — экспортёров не́фти (англ The Organization of the Petroleum Exporting Countries; сокращённо ОПЕ́К, англ. OPEC) — международная межправительственная организация, созданная нефтеэкспортирующими странами в целях контроля квот добычи на нефть.



Нефть (из тур. neft, от перс. نفت‎, naft) — природная маслянистая горючая жидкость со специфическим запахом, состоящая в основном из сложной смеси углеводородов различной молекулярной массы и некоторых других химических соединений.



