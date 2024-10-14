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Россия потеряла долю в импорте нефти в Индию, но остаётся в лидерах

Экономика

В августе 2024 года Индия сократила долю импорта нефти из России до 40% от общего объёма поставок, тогда как в июле этот показатель составлял 45%, следует из октябрьского отчёта ОПЕК.

Россия потеряла долю в импорте нефти в Индию, но остаётся в лидерах
Фото: commons.wikimedia.org by АльфваНбим, CC0

Несмотря на это, Россия продолжает оставаться ведущим поставщиком нефти в Индию, следует из данных аналитического агентства Kpler, на которую ссылается ОПЕК. Ирак увеличил долю экспорта в Индию с 17% до 19% в июле, а Саудовская Аравия — с 9% до 12% в предыдущем месяце.

В отчёте отмечается, что общий объём импорта нефти в Индии вырос в июле более чем на 2%, достигнув 4,7 млн баррелей в сутки.

Согласно данным ОПЕК, в августе Россия обеспечила 19% от общего объёма импорта нефти Китаем — в июле показатель составил почти 18%. На долю Саудовской Аравии пришлось около 11% поставок, Малайзии — 15%, а Ирака — 14%. В целом импорт нефти в Китай в августе увеличился на 16% по сравнению с июлем, достигнув 11,6 млн баррелей в сутки.

Уточнения

Организа́ция стран — экспортёров не́фти (англ  The Organization of the Petroleum Exporting Countries; сокращённо ОПЕ́К, англ. OPEC) — международная межправительственная организация, созданная нефтеэкспортирующими странами в целях контроля квот добычи на нефть.

И́ндия (хинди भारत, англ. India), официальное название — Респу́блика И́ндия (хинди भारत गणराज्य Bhārat Gaṇarājya, англ. Republic of India) — независимое государство в Южной Азии.

Импорт (от лат. importare — ввозить, привозить, вводить) — ввоз товаров, работ, услуг, результатов интеллектуальной деятельности и тому подобное на таможенную территорию государства или страны из-за границы без обязательств на обратный вывоз.

Нефть (из тур. neft, от перс. نفت‎, naft) — природная маслянистая горючая жидкость со специфическим запахом, состоящая в основном из сложной смеси углеводородов различной молекулярной массы и некоторых других химических соединений — также нефть всегда содержит в качестве примеси небольшое количество воды и неорганических веществ.

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Автор Ольга Гладких
Ольга Гладких — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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