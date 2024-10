Конфликт на Ближнем Востоке грозит взлётом цен на нефть: ОПЕК+ спасёт ситуацию

Экономика

Текущая ситуация на рынке нефти вызывает серьезные опасения из-за обострения конфликта между Израилем и Ираном, сообщает The Economist.

Фото: flickr.com by CGP Grey, CC BY 2.0

Год назад, после атак ХАМАС на Израиль, мировое сообщество опасалось, что противостояние перерастет в региональную войну с вовлечением Ирана, крупного экспортера нефти. Однако до недавнего времени обе страны стремились избежать открытого столкновения. Однако на прошлой неделе Иран выпустил около 200 ракет по Израилю в ответ на атаки израильских сил по союзникам Ирана, что вызвало значительное беспокойство на нефтяных рынках. В результате цены на нефть подскочили на 10%, достигнув 78 долларов за баррель — это наибольший недельный рост за последние два года.

Если Израиль решит нанести удар по иранской нефтяной инфраструктуре, ситуация может сильно ухудшиться. Особое внимание привлекает остров Харк, через который проходит 90% экспортируемой иранской нефти. Удар по этим объектам неминуемо вызовет серьезные проблемы для мировых поставок нефти, однако, благодаря запасным мощностям стран ОПЕК+, кризис может быть частично смягчен.

ОПЕК+ и другие страны, такие как Саудовская Аравия, США и Канада, могут увеличить объем добычи, что позволит стабилизировать цены, но обострение конфликта на Ближнем Востоке по-прежнему остается фактором непредсказуемости для мирового нефтяного рынка.

Уточнения

Организа́ция стран — экспортёров не́фти (англ The Organization of the Petroleum Exporting Countries; сокращённо ОПЕ́К, англ. OPEC) — международная межправительственная организация, созданная нефтеэкспортирующими странами в целях контроля квот добычи на нефть.



Нефть (из тур. neft, от перс. نفت‎, naft) — природная маслянистая горючая жидкость со специфическим запахом, состоящая в основном из сложной смеси углеводородов различной молекулярной массы и некоторых других химических соединений.



