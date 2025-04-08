Страховая вам ничего не выплатит, если вы забыли сделать одну вещь

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Порой достаточно одной забытой кнопки — и ты уже виновник аварии. Водитель может строго соблюдать ПДД, ехать с разрешённой скоростью и по главной дороге, но всё перечеркнёт выключенный ближний свет. Представитель ГАИ объяснил, как это работает — и почему пренебрежение фарами может стоить не только штрафа, но и полной страховки.

Фото: unsplash.com by David Bruyndonckx, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Ночное шоссе

Автоматическое освещение не у всех

Современные авто умеют думать за водителя: фары включаются сами, в нужный момент. Но если вашей машине больше пары лет, такая функция может отсутствовать. Особенно в городских условиях, где улицы ярко освещены — легко забыть включить свет вручную. А ночью или в сумерках это может закончиться аварией.

Штраф — лишь начало

Да, за езду без света положен скромный штраф — 500 рублей (статья 12.20 КоАП). Но если произойдёт ДТП, последствия будут куда серьёзнее. Например, если другая машина выезжала с второстепенной дороги и не заметила вас, виновным признают именно вас — даже если по логике вы были на главной.

Страховка может отказаться платить

Если при разборе выяснится, что свет не был включён, страховая компания может потребовать вернуть всю сумму через регрессивный иск. А если у вас КАСКО — есть риск не получить ни рубля.

Даже привычка может подвести

Особенно часто забывают включать фары водители с длительным стажем — по привычке надеются, что машина "всё сделает сама". Но техника может подвести, а вот наказание — реальное. Водитель без света считается невидимым участником движения. А невидимый — значит, опасный.

Уточнения

Дневные ходовые огни (англ. Daytime running lights, DRL) — внешние световые приборы, предназначенные для улучшения видимости движущегося транспортного средства спереди в светлое время суток.



