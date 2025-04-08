Страховая вам ничего не выплатит, если вы забыли сделать одну вещь

Порой достаточно одной забытой кнопки — и ты уже виновник аварии. Водитель может строго соблюдать ПДД, ехать с разрешённой скоростью и по главной дороге, но всё перечеркнёт выключенный ближний свет. Представитель ГАИ объяснил, как это работает — и почему пренебрежение фарами может стоить не только штрафа, но и полной страховки.
Современные авто умеют думать за водителя: фары включаются сами, в нужный момент. Но если вашей машине больше пары лет, такая функция может отсутствовать. Особенно в городских условиях, где улицы ярко освещены — легко забыть включить свет вручную. А ночью или в сумерках это может закончиться аварией.
Да, за езду без света положен скромный штраф — 500 рублей (статья 12.20 КоАП). Но если произойдёт ДТП, последствия будут куда серьёзнее. Например, если другая машина выезжала с второстепенной дороги и не заметила вас, виновным признают именно вас — даже если по логике вы были на главной.
Если при разборе выяснится, что свет не был включён, страховая компания может потребовать вернуть всю сумму через регрессивный иск. А если у вас КАСКО — есть риск не получить ни рубля.
Особенно часто забывают включать фары водители с длительным стажем — по привычке надеются, что машина "всё сделает сама". Но техника может подвести, а вот наказание — реальное. Водитель без света считается невидимым участником движения. А невидимый — значит, опасный.
Дневные ходовые огни (англ. Daytime running lights, DRL) — внешние световые приборы, предназначенные для улучшения видимости движущегося транспортного средства спереди в светлое время суток.
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