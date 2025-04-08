Столовая СССР: алюминиевые подносы, свободная касса и компот за 7 копеек

Столовая СССР — это не просто место, где ели.
Это был ритуал, запах, очередь и крик: "Свободная касса!", за которым шла настоящая гастрономическая рулетка. Вкусно ли будет? Неважно. Главное — поесть за "рубль двадцать" и не обжечься манной кашей.
Очередь — часть вкуса
Сначала — очередь. Длинная, шумная, с рабочими, школьниками, инженерами и парой студентов на подработке. Каждый шаг — приближение к заветной витрине с котлетами и пюре.
Поднос — алюминиевый, с вмятинами и следами чьей-то прошлой жизни. На нём: миска, ложка, иногда вилка (если повезёт), и стакан — тот самый, гранёный. С компотом за 7 копеек.
Меню без выбора, но с характером
Котлета "по-домашнему" — 40% мяса, 60% хлеба, 100% вкуса.
Пюре с комочками — идеальная текстура, если сравнивать с обоями.
Атмосфера — как у бабушки, только громче
Стучат ложки. Кто-то проливает суп. Звон подносов, запах подгоревшей подливы. Где-то с краю обязательно сидит человек, который уже доел, но не уходит — слушает радио "Маяк".
Дизайн — строгость и ностальгия
Почему мы всё это любим до сих пор?
Там было ощущение, что жизнь непростая, но вот ты поел, и всё вроде ничего.
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