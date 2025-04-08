Столовая СССР: алюминиевые подносы, свободная касса и компот за 7 копеек

2:16 Your browser does not support the audio element. Еда

Столовая СССР — это не просто место, где ели.

Фото: Дмитрий Плотников Pravda.Ru by Нейросеть Столовая

Это был ритуал, запах, очередь и крик: "Свободная касса!", за которым шла настоящая гастрономическая рулетка. Вкусно ли будет? Неважно. Главное — поесть за "рубль двадцать" и не обжечься манной кашей.

Очередь — часть вкуса

Сначала — очередь. Длинная, шумная, с рабочими, школьниками, инженерами и парой студентов на подработке. Каждый шаг — приближение к заветной витрине с котлетами и пюре.

Поднос — алюминиевый, с вмятинами и следами чьей-то прошлой жизни. На нём: миска, ложка, иногда вилка (если повезёт), и стакан — тот самый, гранёный. С компотом за 7 копеек.

Меню без выбора, но с характером

Котлета "по-домашнему" — 40% мяса, 60% хлеба, 100% вкуса.

Пюре с комочками — идеальная текстура, если сравнивать с обоями.

Щи или борщ — кислый, горячий, иногда с лавровым листом, как бонус.

Хлеб — просто даётся, и бери сколько влезет (если тётка не смотрит).

Компот из сухофруктов — 7 копеек за стакан солнечного счастья.

Кисель — то ли пить, то ли резать ножом.

Запеканка творожная — сладкая, липкая, у каждого из нас были свои трогательные отношения с ней.

Атмосфера — как у бабушки, только громче

Стучат ложки. Кто-то проливает суп. Звон подносов, запах подгоревшей подливы. Где-то с краю обязательно сидит человек, который уже доел, но не уходит — слушает радио "Маяк".

Дизайн — строгость и ностальгия

Жёлтые стены, линолеум, табуретки с фанерой.

На окнах — тюль и кактусы.

На стене — портрет Ленина или расписание санобработки.

В углу — автомат с газировкой, который иногда работал.

Почему мы всё это любим до сих пор?

Это было просто и по-человечески.

Там кормили, а не продавали еду.

В столовой все были равны — от студента до академика.

Там было ощущение, что жизнь непростая, но вот ты поел, и всё вроде ничего.