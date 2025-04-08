Мизулина требует проверить Литвина: купил ли он военник?

0:43 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Блогер Михаил Литвин снова в центре внимания. Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина заявила у себя в telegram-канале, что направит запрос в Генпрокуратуру — всё из-за подозрений в покупке военного билета.

Поводом стало интервью блогера, где он якобы признаётся в этом. По словам Мизулиной, участники СВО уже жаловались на эту ситуацию. Но результатов проверки пока нет.

Тем временем бизнес Литвина растёт. Его компания "Лит Энерджи" за год заработала 1,4 миллиарда рублей. Прибыль — 130 миллионов. Сам блогер владеет 40% фирмы.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.