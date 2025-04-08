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Мизулина требует проверить Литвина: купил ли он военник?

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Правда ТВ

Блогер Михаил Литвин снова в центре внимания. Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина заявила у себя в telegram-канале, что направит запрос в Генпрокуратуру — всё из-за подозрений в покупке военного билета.

Поводом стало интервью блогера, где он якобы признаётся в этом. По словам Мизулиной, участники СВО уже жаловались на эту ситуацию. Но результатов проверки пока нет.

Тем временем бизнес Литвина растёт. Его компания "Лит Энерджи" за год заработала 1,4 миллиарда рублей. Прибыль — 130 миллионов. Сам блогер владеет 40% фирмы.

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Автор Алина Курнявцева
Алина Курнявцева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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