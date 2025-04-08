Театр Модерн приглашает зрителей на таинственную премьеру

1:26 Your browser does not support the audio element. Культура

В Московском драматическом театре "Модерн" начали продавать билеты на некую "Закрытую премьеру" режиссера Юрия Грымова.

Фото: Пресс-служба театра Модерн Афиша Закрытой премьеры в театре Модерн

Показы намечены на 29 и 30 мая. Название спектакля и детали постановки держатся в секрете. С актерским составом можно ознакомиться на сайте театра, но без упоминания персонажей. Ни литературная основа, ни автор пьесы не указаны. На афише название спектакля скрыто под куском скотча.

На официальном сайте театра Юрий Грымов призывает зрителей "широко открыть глаза и приготовиться к прыжку". Более того, Юрий Грымов просит зрителей сохранить тайну спектакля даже после первых просмотров.

"Ощущение тайны прекрасно. Оно завораживает, заставляет нас замереть в трепете ожидания. Я благодарен зрителям за неизменное доверие. Мы разделяем с вами искусство театра, сохраняя высокий уровень качества спектаклей, профессиональное исполнение, в каждой новой премьере стараемся показать иное художественное видение и оригинальные сценические решения. Эта премьера не станет исключением", — говорит своим зрителям Юрий Грымов.

И театральную публику такая неизвестность не пугает. Билеты на два майских показа почти раскуплены.