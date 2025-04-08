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Театр Модерн приглашает зрителей на таинственную премьеру

1:26
Культура

В Московском драматическом театре "Модерн" начали продавать билеты на некую "Закрытую премьеру" режиссера Юрия Грымова.

Афиша Закрытой премьеры в театре Модерн
Фото: Пресс-служба театра Модерн
Афиша Закрытой премьеры в театре Модерн

Показы намечены на 29 и 30 мая. Название спектакля и детали постановки держатся в секрете. С актерским составом можно ознакомиться на сайте театра, но без упоминания персонажей. Ни литературная основа, ни автор пьесы не указаны. На афише название спектакля скрыто под куском скотча.

На официальном сайте театра Юрий Грымов призывает зрителей "широко открыть глаза и приготовиться к прыжку". Более того, Юрий Грымов просит зрителей сохранить тайну спектакля даже после первых просмотров.

"Ощущение тайны прекрасно. Оно завораживает, заставляет нас замереть в трепете ожидания. Я благодарен зрителям за неизменное доверие. Мы разделяем с вами искусство театра, сохраняя высокий уровень качества спектаклей, профессиональное исполнение, в каждой новой премьере стараемся показать иное художественное видение и оригинальные сценические решения. Эта премьера не станет исключением", — говорит своим зрителям Юрий Грымов.

И театральную публику такая неизвестность не пугает. Билеты на два майских показа почти раскуплены.

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Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Сергей Каргашин
Сергей Каргашин — журналист, поэт, ведущий видеоэфиров Правды.Ру *
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