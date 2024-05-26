Удар по онлайн-бизнесу: власти хотят навести порядок с продажей ювелирных изделий на маркетплейсах

По информации, предоставленной "Ведомостями", российские власти рассматривают вопрос ограничения продажи ювелирных изделий на маркетплейсах из-за нарушения существующих правил.
Федеральная пробирная палата, подчинённая Министерству финансов России, подтвердила эту информацию.
Представители палаты отметили, что ювелирные изделия обязательно должны быть маркированы и отражены в государственной информационной системе по уникальным идентификационным номерам (УИН).
Однако маркетплейсы пренебрегают этим требованием, что оставляет покупателей без должной защиты. В случае нарушения правил, выявить ответственных становится проблематично.
Власти считают, что на онлайн-площадках должны продаваться только те ювелирные изделия, которые находятся на складе самого агрегатора.
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