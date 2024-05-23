Антон Силуанов обозначил ключевые качества новой налоговой системы

В ходе слушаний в Госдуме касательно параметров новой системы налогообложения, министр финансов изложил основные задачи изменений в налоговом законодательстве.
Как сообщил на парламентских слушаниях в Государственной Думе министр финансов Российской Федерации Антон Силуанов, доходы, полученные благодаря изменению налоговой системы, будут направлены на увеличение социальных выплат, поддержку материнства и детства, а также на развитие социальной инфраструктуры.
"Спектр расходов, на которые пойдут налоги, касается важнейших приоритетов, обозначенных президентом в послании. Государство потратит собранные ресурсы на повышение социальных выплат, поддержку материнства и детства, борьбу со сложными заболеваниями, социальную инфраструктуру", - сказал министр.
Он подчеркнул, что изменение налоговых ставок не должно повлиять на большинство граждан. Предполагается, что в выигрыше окажутся семьи с двумя и более детьми, которые имеют невысокие доходы.
Постепенный переход от плоской шкалы налогообложения к дифференцированной был предложен президентом Владимиром Путиным в рамках установления более справедливого распределения доходов.
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