Антон Силуанов обозначил ключевые качества новой налоговой системы

В ходе слушаний в Госдуме касательно параметров новой системы налогообложения, министр финансов изложил основные задачи изменений в налоговом законодательстве.

Фото: duma.gov.ru by Пресс-служба Госдумы

Как сообщил на парламентских слушаниях в Государственной Думе министр финансов Российской Федерации Антон Силуанов, доходы, полученные благодаря изменению налоговой системы, будут направлены на увеличение социальных выплат, поддержку материнства и детства, а также на развитие социальной инфраструктуры.

"Спектр расходов, на которые пойдут налоги, касается важнейших приоритетов, обозначенных президентом в послании. Государство потратит собранные ресурсы на повышение социальных выплат, поддержку материнства и детства, борьбу со сложными заболеваниями, социальную инфраструктуру", - сказал министр.

Он подчеркнул, что изменение налоговых ставок не должно повлиять на большинство граждан. Предполагается, что в выигрыше окажутся семьи с двумя и более детьми, которые имеют невысокие доходы.

Постепенный переход от плоской шкалы налогообложения к дифференцированной был предложен президентом Владимиром Путиным в рамках установления более справедливого распределения доходов.