Перемещаться по воде станет дороже: в Татарстане планируют понять цену на билеты

Госкомитет Татарстана по тарифам планирует повысить цену речных перевозок

1:10 Your browser does not support the audio element. Экономика

Государственный комитет Татарстана по тарифам планирует увеличить стоимость речных перевозок внутри республики в соответствии с проектом постановления, находящимся на стадии антикоррупционной экспертизы.

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Документ устанавливает предельные тарифы на перевозку пассажиров и багажа, обслуживание которых возложено на АО "Флот РТ". Маршруты включают четыре направления: от Казани до Кзыл Байрак, Свияжска, Тетюш и от Чистополя до Красного Яра, сообщает inkazan.ru.

По новому тарифу взрослому пассажиру для достижения первого пункта назначения придется заплатить 227 рублей, а за багаж весом более 10 кг — 57 рублей. Стоимость детского билета до конечной остановки в столице республики составит 113,5 рубля. Ранее цены составляли 157 рублей для взрослых и 75 рублей для детей.

После одобрения и подписания документ вступит в силу через 10 дней и будет действовать только до конца текущего года.