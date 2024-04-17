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Таксистам станет легче: в ЦБ РФ заявили о готовности ввести краткосрочные полисы ОСГОП

ЦБ РФ рассмотрит возможность введения краткосрочных полисов ОСГОП для таксистов

1:17
Экономика

Банк России выразил готовность рассмотреть внедрение коротких полисов обязательного страхования ответственности перевозчиков перед пассажирами (ОСГОП) по аналогии с короткими полисами ОСАГО.

ЦБ РФ рассмотрит возможность введения краткосрочных полисов ОСГОП для таксистов
Фото: dt.mos.ru by Департамент транспорта города Москвы is licensed under Creative Commons Attribution 4.0

Руководитель департамента страхового рынка ЦБ Илья Смирнов подтвердил эту информацию на выступлении на "круглом столе" в Совете Федерации.

Согласно предложению Смирнова, цена годового полиса ОСГОП для таксистов будет составлять от 1,4 тыс. до 5,4 тыс. рублей. Он также упомянул о появлении коротких полисов ОСАГО, в том числе и для такси, и отметил, что с апреля было заключено около 2,7 тыс. таких полисов, сообщает "Инетерфакс".

Вступление в силу новых правил позволит автомобилистам приобретать полисы ОСАГО на короткие сроки, что особенно важно для таксистов, работающих периодически.

Изменения в законодательстве расширяют действие ОСГОП на пассажирские перевозки такси, увеличивая лимиты страховых выплат до 2 млн рублей. Однако, проблемы остаются в диалоге с компаниями-агрегаторами и другими участниками страхового рынка.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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