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В Центробанке обсудили ситуацию на рынке труда в России: увидели риски в росте зарплат бюджетников

Рост зарплат может привести к усилению разрыва между динамикой доходов и производительности труда

1:09
Экономика

Банк России озабочен возможными негативными последствиями роста заработных плат государственных служащих.

Рост зарплат может привести к усилению разрыва между динамикой доходов и производительности труда
Фото: commons.wikimedia.org by Petar Milošević is licensed under Attribution-Share Alike 4.0

По мнению аналитиков, увеличение доходов бюджетников может вызвать расхождение между ростом заработной платы и производительностью труда. Данная тенденция, отмеченная регулятором, может спровоцировать повышение заработных плат в других отраслях экономики из-за жесткой конкуренции за квалифицированных специалистов на фоне низкого уровня безработицы.

На заседании совета директоров Центробанка по денежно-кредитной политике была поднята проблема текущей ситуации на рынке труда в России. Представители ЦБ отметили, что увеличение заработных плат госслужащих может привести к неравномерному росту оплаты труда по разным секторам экономики.

Однако, вместе с тем, Центробанк высказал мнение, что значительные вложения в новые мощности, повышение производительности труда и использование передовых технологий способствуют увеличению потенциала российской экономики.

Аналитики также подчеркнули, что одним из значительных рисков для рубля в 2024 году станет изменение объемов экспорта и колебания цен на товары.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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