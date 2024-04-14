В Центробанке обсудили ситуацию на рынке труда в России: увидели риски в росте зарплат бюджетников

Рост зарплат может привести к усилению разрыва между динамикой доходов и производительности труда

1:09 Your browser does not support the audio element. Экономика

Банк России озабочен возможными негативными последствиями роста заработных плат государственных служащих.

Фото: commons.wikimedia.org by Petar Milošević is licensed under Attribution-Share Alike 4.0

По мнению аналитиков, увеличение доходов бюджетников может вызвать расхождение между ростом заработной платы и производительностью труда. Данная тенденция, отмеченная регулятором, может спровоцировать повышение заработных плат в других отраслях экономики из-за жесткой конкуренции за квалифицированных специалистов на фоне низкого уровня безработицы.

На заседании совета директоров Центробанка по денежно-кредитной политике была поднята проблема текущей ситуации на рынке труда в России. Представители ЦБ отметили, что увеличение заработных плат госслужащих может привести к неравномерному росту оплаты труда по разным секторам экономики.

Однако, вместе с тем, Центробанк высказал мнение, что значительные вложения в новые мощности, повышение производительности труда и использование передовых технологий способствуют увеличению потенциала российской экономики.

Аналитики также подчеркнули, что одним из значительных рисков для рубля в 2024 году станет изменение объемов экспорта и колебания цен на товары.