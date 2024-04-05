Россия вернула в Узбекистан 20 тонн зараженных помидоров. Виновных привлекли к административной ответственности

20 тонн помидоров отправили из России обратно в Узбекистан

1:28 Your browser does not support the audio element. Экономика

EADaily сообщает, что российские власти вернули обратно в Узбекистан партию помидоров весом около 20 тонн из-за обнаружения вируса Tomato brown rugose fruit virus. Об этом пишет агентство Asia-Today.news, ссылаясь на данные Россельхознадзора.

Фото: local tomatoes by liz west from Boxborough, MA is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license

Инспекторы Уральского межрегионального управления Россельхознадзора в ходе проверки продукции совместно с экспертом Екатеринбургского филиала ФГБУ "ВНИИЗЖ" установили заражение вирусом коричневой морщинистости плодов томатов. Партия помидоров была доставлена в Свердловскую область в конце марта.

Владелец груза был привлечен к административной ответственности за нарушение Федерального закона "О карантине растений". Помидоры были немедленно отправлены обратно в страну, из которой были привезены.

Так называемый "вирус коричневых морщинистых плодов томата" (Tomato brown rugose fruit virus, или ToBRFV), принадлежит к роду Tobamovirus. Этот вирус способен уничтожить все выращенные растения в теплице буквально за неделю. Особенностью ToBRFV является его механическая передача в процессе обработки и транспортировки растений. Заражение также может происходить через зараженные инструменты, руки, одежду, почву или непосредственный контакт между растениями, поскольку вирус обладает высокой стойкостью. ToBRFV может распространяться через опылителей, таких как пчелы и шмели.