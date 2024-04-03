Испугались санкций: российские карты "Мир" перестали работать в Киргизии

Все банки Киргизии прекратили обслуживание российских карт "Мир"

0:55 Your browser does not support the audio element. Экономика

Все банки Киргизии прекратили принимать карты платежной системы "Мир" для избежания возможных вторичных санкций. Об этом сообщил межбанковский процессинговый центр.

Фото: audiovisual.ec.europa.eu by Европейская Комиссия is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

Однако, Национальный банк республики заверил, что, несмотря на отключение карт "Мир", возможность осуществления переводов между российскими и киргизскими банками будет сохранена.

В свою очередь, Центральный банк России заявил, что следит за развитием событий вокруг карт платежной системы "Мир". Первый заместитель председателя ЦБ Ольга Скоробогатова отметила, что регулятор активно работает над поиском решений для устранения проблем с приемом карт данной платежной системы.

Она также заявила, что Банк России изучает возможность расширения сети банкоматов иностранных филиалов российских банков, а также рассматривает использование системы быстрых платежей (СБП) в других странах.