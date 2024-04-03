Долларовым миллиардером стал владелец магазинов "Светофор" Шнайдер

Forbes: российский бизнесмен Сергей Шнайдер стал долларовым миллиардером

0:32 Your browser does not support the audio element. Экономика

Российский бизнесмен Сергей Шнайдер, который владеет торговой сетью "Светофор", стал долларовым миллиардером. Об этом написали в Forbes.

Фото: commons.wikimedia.org by RG72 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Сеть супермаркетов"Светофор" в последние годы стала одной из самых быстрорастущих и вошла в пятерку продуктовых сетей нашей страны.

"Сергей Шнайдер, основатель и основной совладелец группы, впервые появился в рейтинге Forbes", — сказано в публикации.

Издание оценило состояние 57-летнего предпринимателя в 1,4 миллиарда долларов.