Долларовым миллиардером стал владелец магазинов "Светофор" Шнайдер

Российский бизнесмен Сергей Шнайдер, который владеет торговой сетью "Светофор", стал долларовым миллиардером. Об этом написали в Forbes.
Сеть супермаркетов"Светофор" в последние годы стала одной из самых быстрорастущих и вошла в пятерку продуктовых сетей нашей страны.
"Сергей Шнайдер, основатель и основной совладелец группы, впервые появился в рейтинге Forbes", — сказано в публикации.
Издание оценило состояние 57-летнего предпринимателя в 1,4 миллиарда долларов.
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