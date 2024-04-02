Инвесторы достают кошельки: к концу года курс биткоина может достичь 100 тысяч долларов

За последние полгода курс биткоина вырос более чем в два раза, достигнув исторических максимумов 2021 года.
Согласно прогнозам аналитиков британской финтехкомпании Finder, ожидается, что к концу 2024 года стоимость биткоина может достичь 88 тысяч долларов.
Однако аналитики Binance более сдержанны в своих оценках, предполагая, что к началу 2025 года цена биткоина будет колебаться в диапазоне 71–72 тысячи долларов.
Майкл Новограц, генеральный директор компании Galaxy Investment Partners, специализирующейся на криптовалютных инвестициях, утверждает, что к концу текущего года стоимость биткоина возрастет до 100 тысяч долларов.
На данный момент курс биткоина составляет 66,3 тысячи долларов, и эксперты ожидают его дальнейший рост.
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