Общий показатель репатриации капитала из Азербайджана в минувшем году превысил $6,6 млрд

Зарубежные консорциумы, занимающиеся добычей нефти и газа на территории Азербайджана, сократили вывод прибыли из страны на $3,7 млрд в 2023 году.
Согласно данным Центробанка Азербайджана, это снижение на 37% по сравнению с предыдущим годом, как пишет oilcapital.ru.
Общий объем репатриации капитала из Азербайджана за прошлый год составил немного более $6,6 млрд, что на 40% меньше, чем в предыдущем периоде.
Нефтегазовые мейджоры почти все представлены на азербайджанском рынке. В составе различных консорциумов они осуществляют добычу углеводородов на крупнейших месторождениях страны. При этом правительство Азербайджана нацелено на увеличение экспорта энергоресурсов на мировые рынки.
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