Общий показатель репатриации капитала из Азербайджана в минувшем году превысил $6,6 млрд

Зарубежные консорциумы, занимающиеся добычей нефти и газа на территории Азербайджана, сократили вывод прибыли из страны на $3,7 млрд в 2023 году.

