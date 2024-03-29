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Максимальная доходность: жителям России назвали лучшие акции для активных трейдеров на апрель

Эксперты "БКС Мир инвестиций" назвали акции "Яндекса" — одними из самых доходных бумаг марта

1:28
Экономика

Инвестиционный портал "БКС Мир инвестиций" опубликовал список пяти российских акций, которые рекомендуется рассмотреть трейдерам на апрель, как сообщает РБК.

Эксперты "БКС Мир инвестиций" назвали акции "Яндекса" — одними из самых доходных бумаг марта
Фото: freepik.com by ededchechine is licensed under public domain

Одной из самых доходных акций марта стали бумаги гиганта "Яндекс" (YNDX), цена которых взлетела до отметки в ₽4080, обеспечив прибавку в 60% с начала года. Компания активно вовлечена в процесс реорганизации, что поддерживает позитивный настрой инвесторов.

Что касается АФК "Система" (AFKS), ее акции оказались абсолютными лидерами по доходности в марте среди всех инструментов Мосбиржи. Котировки выросли до ₽22,5 благодаря подготовке к двум IPO дочерних компаний, что может привести к дальнейшему увеличению стоимости акций.

В то же время акции золотодобытчика Polymetal (POLY) покинули индекс Мосбиржи, их трансформация в казахстанскую компанию и ряд других факторов привели к решению о делистинге в России.

Позитивная динамика также наблюдалась у акций девелопера ГК "ПИК" (PIKK), цена которых сначала стремительно росла, затем падала и снова восстанавливалась, создавая высокую волатильность.

Акции "Группы Позитив" (POSI) также показали хорошие результаты в марте, установив новые исторические максимумы цены на уровне ₽2763.

Аналитики советуют обратить внимание на эти бумаги и в апреле.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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