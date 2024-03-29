Максимальная доходность: жителям России назвали лучшие акции для активных трейдеров на апрель

Инвестиционный портал "БКС Мир инвестиций" опубликовал список пяти российских акций, которые рекомендуется рассмотреть трейдерам на апрель, как сообщает РБК.
Одной из самых доходных акций марта стали бумаги гиганта "Яндекс" (YNDX), цена которых взлетела до отметки в ₽4080, обеспечив прибавку в 60% с начала года. Компания активно вовлечена в процесс реорганизации, что поддерживает позитивный настрой инвесторов.
Что касается АФК "Система" (AFKS), ее акции оказались абсолютными лидерами по доходности в марте среди всех инструментов Мосбиржи. Котировки выросли до ₽22,5 благодаря подготовке к двум IPO дочерних компаний, что может привести к дальнейшему увеличению стоимости акций.
В то же время акции золотодобытчика Polymetal (POLY) покинули индекс Мосбиржи, их трансформация в казахстанскую компанию и ряд других факторов привели к решению о делистинге в России.
Позитивная динамика также наблюдалась у акций девелопера ГК "ПИК" (PIKK), цена которых сначала стремительно росла, затем падала и снова восстанавливалась, создавая высокую волатильность.
Акции "Группы Позитив" (POSI) также показали хорошие результаты в марте, установив новые исторические максимумы цены на уровне ₽2763.
Аналитики советуют обратить внимание на эти бумаги и в апреле.
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