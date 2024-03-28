Цены продолжают расти: в России сократилось производство бензина и дизтоплива

Согласно данным Росстата, за период с 18 по 24 марта текущего года производство бензина в России сократилось на 7,4 процента до 107,8 тысячи тонн в сутки. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года отмечается падение на 14,3 процента.
Розничные цены на бензин за упомянутую неделю увеличились на 0,08 процента, что является самым значительным недельным ростом за последние 11 недель. С начала текущего года отмечается общий рост цен на топливо в размере 0,63 процента.
С другой стороны, производство дизельного топлива за неделю продемонстрировало рост на 0,6 процента, достигнув отметки в 1648,1 тысячи тонн. Однако в феврале текущего года производство дизеля снижалось более заметно, чем производство бензина.
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