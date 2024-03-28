"Шаг, который решает партию", — президент СПбМТСБ высказался о предпосылках повышения цен на топливо

Президент СПбМТСБ Игорь Артемьев заявил об отсутствии причин для резкого роста цен на бензин

5:10 Your browser does not support the audio element. Экономика

Президент Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи Игорь Артемьев не прогнозирует резкого скачка цен на топливо из-за атак беспилотников на нефтеперерабатывающие заводы.

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По его словам, опасений по поводу стремительного роста биржевых котировок нет благодаря превентивным мерам правительства, эффективность которых подтверждается динамикой торгов последних дней.

Артемьев напомнил, что в России наблюдается профицит производства дизельного топлива, а экспортные объемы при необходимости могут быть перенаправлены на внутренний рынок. В то же время экспорт бензина менее масштабен. Именно поэтому власти перед началом сезона высокого спроса увеличили норматив продаж дизтоплива на бирже до 16% и ввели полугодовой запрет на экспорт бензина с 1 марта (за исключением ряда стран).

"Это решение, как в шахматах бывает, стало ходом, который партию решает. Поэтому никаких предпосылок для какого-то стремительного роста цен я сейчас не ожидаю", — подчеркнул Артемьев

Артемьев подчеркнул, что правительство смогло оперативно принять необходимые меры. Логистическая ситуация существенно улучшилась, заводам было дано указание максимально загрузить мощности, и компании всерьез взялись за это. Дополнительным стимулом послужило приближение к демпферному механизму ценообразования, при превышении которого экспортная выручка будет изыматься в бюджет, что невыгодно нефтяникам.

Демпферный механизм призван сдерживать рост внутренних цен на нефтепродукты при высоких экспортных ценах. Согласно Налоговому кодексу, НПЗ получают компенсации из бюджета до тех пор, пока внутренние цены не превысят установленный потолок. В 2024 году он составляет 64 515 рублей за тонну для бензина и 66 600 рублей для дизтоплива.

С начала 2024 года Вооруженные силы Украины провели серию атак беспилотниками на российские нефтеперерабатывающие заводы. Впоследствии о внеплановых ремонтных работах сообщили Волгоградский и Туапсинский НПЗ, а Новошахтинский завод полностью приостановил деятельность. На Нижегородском, Рязанском, Сызранском, Славянском и Куйбышевском предприятиях были зафиксированы различные повреждения. Мартовские атаки усугубили опасения участников топливного рынка касательно возможного дефицита, что привело к росту биржевых цен на бензин и дизельное топливо на 10-15% за две недели с 11 по 22 марта в европейской части России по данным СПбМТСБ.

22 марта вице-премьер Александр Новак провел совещание по ситуации на топливном рынке с представителями ведомств и нефтяных компаний. На встрече отметили увеличение внутренних поставок топлива и достаточность запасов. Новак поручил нефтяникам и РЖД обеспечить бесперебойную транспортировку нефтепродуктов и максимально загрузить НПЗ. Источники также сообщали об улучшении логистической ситуации на железной дороге и снижении риска затоваривания у компаний.

В результате 22 марта летнее дизтопливо впервые за две недели подешевело на бирже, а 25 марта началось снижение цен на бензин. По итогам торгов 27 марта стоимость АИ-92 уменьшилась на 1,37% до 53 258 рублей за тонну, АИ-95 — на 1,85% до 63 836 рублей, летнего дизеля — на 0,79% до 65 659 рублей.

По словам президента СПбМТСБ Игоря Артемьева, в настоящее время все компании соблюдают или превышают нормативы продаж топлива на бирже, хотя обеспечить регулярность и равномерность торгов не всегда удается. Лидером является "Роснефть", стабильно реализующая 25% и более произведенного топлива, хотя обязательные нормативы были ниже. Артемьев отметил, что компания демонстрирует социальную ответственность, жертвуя частью возможной экспортной выручки. Сверх нормативов также поставляют продукцию некоторые более мелкие нефтяники.

По оценкам биржи, на ее площадке продается около четверти всего произведенного в России топлива. В 2023 году реализация нефтепродуктов выросла на 6,4% до 31 млн тонн. Артемьев ожидает, что в текущем году с учетом запрета экспорта бензина и увеличения нормативов по дизелю этот рекорд может быть превзойден.

Тем не менее, объемы предложения на бирже необходимо и дальше наращивать для создания более глубокого резерва, считает глава СПбМТСБ.