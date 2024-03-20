Владимир Путин призвал ФСБ поддержать российские компании, испытывающие трудности из-за западных санкций и нечестной конкуренции.

Президент РФ Владимир Путин на коллегии ФСБ указал на необходимость поддержки активно развивающихся российских компаний, которые испытывают трудности из-за западных санкций, нечестной конкуренции и враждебных действий.
Российский лидер подчеркнул, что ФСБ должна наряду с другими структурами повышать уровень безопасности финансовой системы РФ.
По словам Путина, санкции порождают временные проблемы, из-за которых компаниям приходится предпринимать дополнительные усилия и изыскивать средства для реализации масштабных проектов.
Глава РФ также объявил о продлении действия ответных мер на западные санкции до конца 2025 года.
Россия в ответ на санкции коллективного Запада утвердила перечень недружественных иностранных государств и территорий. Владимир Путин поручил правительству обеспечить запрет на импорт и экспорт продукции из таких государств и реализовать утверждение правительственной комиссией сделок отечественных предприятий с представителями недружественных стран.
Ранее в МВД Польши опровергли причастность российских спецслужб к протестам фермеров.
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