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Владимир Путин призвал ФСБ поддержать российские компании, испытывающие трудности из-за западных санкций и нечестной конкуренции.

Путин: ФСБ должна поддерживать попавшие под западные санкции компании

1:07
Экономика

Президент РФ Владимир Путин на коллегии ФСБ указал на необходимость поддержки активно развивающихся российских компаний, которые испытывают трудности из-за западных санкций, нечестной конкуренции и враждебных действий.

Путин: ФСБ должна поддерживать попавшие под западные санкции компании
Фото: kremlin.ru by Управление по печати и информации Президента is licensed under Creative Commons Attribution 4.0

Российский лидер подчеркнул, что ФСБ должна наряду с другими структурами повышать уровень безопасности финансовой системы РФ.

По словам Путина, санкции порождают временные проблемы, из-за которых компаниям приходится предпринимать дополнительные усилия и изыскивать средства для реализации масштабных проектов.

Глава РФ также объявил о продлении действия ответных мер на западные санкции до конца 2025 года.

Россия в ответ на санкции коллективного Запада утвердила перечень недружественных иностранных государств и территорий. Владимир Путин поручил правительству обеспечить запрет на импорт и экспорт продукции из таких государств и реализовать утверждение правительственной комиссией сделок отечественных предприятий с представителями недружественных стран.

Ранее в МВД Польши опровергли причастность российских спецслужб к протестам фермеров.

Автор Ольга Гладких
Ольга Гладких — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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