Стабильность и наличие ликвидности: россиянам назвали самые прибыльные валюты для сбережения наличных

Вопрос о том, как лучше сохранить свои сбережения, волнует всех россиян без исключения в условиях волатильности курса рубля.
Рассматривая альтернативные варианты для инвестирования, многие обращают внимание на валютные активы, рассматривая новые стратегии сохранения финансов. При этом традиционно привычные валюты, такие как доллар и евро, сегодня утратили свою привлекательность из-за рисков и нестабильности.
Главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев в беседе с "Российской газетой" высказал мнение, что наиболее разумным вариантом для россиян на сегодняшний день является хранение части сбережений в валютах дружественных или нейтральных стран. Это связано с уменьшением санкционных рисков по сравнению с валютами недружественных государств.
Один из интересных вариантов — китайский юань, который в России уже приобрел значительную популярность. Обороты торговли юанем на Московской бирже превышают обороты по доллару и евро, что свидетельствует о доверии к данной валюте.
Еще одной стабильной валютой для сохранения сбережений является дирхам ОАЭ. С 1997 года курс дирхама строго привязан к доллару и составляет 3,67 дирхама за 1 доллар.
Таким образом, выбор валюты для хранения своих сбережений — ответственное и важное решение, которое требует внимательного анализа
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