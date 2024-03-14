Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Valve выпустила патч для Counter-Strike 2
Самые долгие браки голливудских актёров
Жителям Приморья рассказали о бывшем военном дельфинарий
Ученые выяснили, что физический контакт играет важную роль в отношениях
РИА Новости: Риттер заявил, что Запад ищет вариант, как избавиться от Украины
Как контролировать эмоции: пять советов от психологов
Туристов из ОАЭ, претендующих на шенгенскую визу, предупредили о мошенниках
Почему кошка закапывает еду
Кампсис — необыкновенное растение
Стабильность и наличие ликвидности: россиянам назвали самые прибыльные валюты для сбережения наличных

Аналитик Васильев: россиянам стоит хранить часть своих сбережений в валютах дружественных стран

1:25
Экономика

Вопрос о том, как лучше сохранить свои сбережения, волнует всех россиян без исключения в условиях волатильности курса рубля.

Аналитик Васильев: россиянам стоит хранить часть своих сбережений в валютах дружественных стран
Фото: freepik.com by ededchechine is licensed under public domain

Рассматривая альтернативные варианты для инвестирования, многие обращают внимание на валютные активы, рассматривая новые стратегии сохранения финансов. При этом традиционно привычные валюты, такие как доллар и евро, сегодня утратили свою привлекательность из-за рисков и нестабильности.

Главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев в беседе с "Российской газетой" высказал мнение, что наиболее разумным вариантом для россиян на сегодняшний день является хранение части сбережений в валютах дружественных или нейтральных стран. Это связано с уменьшением санкционных рисков по сравнению с валютами недружественных государств.

Один из интересных вариантов — китайский юань, который в России уже приобрел значительную популярность. Обороты торговли юанем на Московской бирже превышают обороты по доллару и евро, что свидетельствует о доверии к данной валюте.

Еще одной стабильной валютой для сохранения сбережений является дирхам ОАЭ. С 1997 года курс дирхама строго привязан к доллару и составляет 3,67 дирхама за 1 доллар.

Таким образом, выбор валюты для хранения своих сбережений — ответственное и важное решение, которое требует внимательного анализа

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Популярное
Елена Ханга показала свою дочь, которая удивила необычной внешностью

У родительницы и дочери большая разница в возрасте.

Елена Ханга поделилась фото с дочерью, которую принимают за ее внучку
Сколько минимум нужно проходить пешком в день
Стало известно, сколько минут в день нужно тратить на ходьбу
Красивейший цветок словно осыпан бисером: его обожают ландшафтные дизайнеры - в переводе означает "пахнущий кустарник"
Стало известно, кому досталась элитная квартира Юлии Началовой
Уничтожение РСЗО HIMARS становится для армии РФ обычным делом Дмитрий Плотников Military Watch рассказал о мощи северокорейского танка нового поколения Петр Ермилин Все дороги теперь ведут через РФ. Путин заговорил о конце "бала вампиров" Любовь Степушова
Рассказываем, как бороться с проволочником и восстановить прежний вид садового участка
В Финляндии требуют, чтобы ЕС заставил Японию отказаться от российской древесины
"Чтобы что?": отмененная Лолита не собирается ехать в Донбасс по примеру Киркорова
"Чтобы что?": отмененная Лолита не собирается ехать в Донбасс по примеру Киркорова
Последние материалы
Уничтожение РСЗО HIMARS становится для армии РФ обычным делом
Франция собирается отправить войска на Украину с лета 2023 года
Audi сделает часть функций в своих автомобилях платными
Глава ITB раскрыл информацию о том, почему клуб боялся не покрыть расходы в 2024 году
Метеорог Вильфанд: в Москве установится весенняя погода в выходные дни
Эффективные методы поддержания нормального кровяного давления: советы кардиолога
Украинские СМИ: российские подпольщики помогают ВС РФ освободить Харьков
Футболист Кержаков уверен, что "Зенит" снова станет чемпионом в этом сезоне
Житель Ижевска наладил выгодную схему получения дохода через кредиты
Политолог Карасёв связал ликвидацию ЗРК Patriot с наступлением ВС России
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников