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Юристы раскрыли, как не платить кредит, взятый мошенниками

4:46
Экономика

Оформление кредита иногда не требует личного посещения банка. Часто это можно сделать онлайн или с использованием паспортных данных. Это удобство, однако, также может быть использовано злоумышленниками, в результате чего человек может быть обязан выплачивать кредит, который он не брал.

Юристы раскрыли, как не платить кредит, взятый мошенниками
Фото: wikimapia by Avij

Каким образом мошенники могут оформлять кредиты на чужие имена?

Люди часто обращаются к юристам с жалобами типа "Мне требуют платить за кредит, который я не брал". Почему это происходит? Есть несколько основных причин.

Первая и наиболее распространенная — человек может добровольно согласиться на кредит, став жертвой кибермошенников. Например, ему могут обещать доход от инвестиций, "разыгрывать" схему с "родственником, попавшим в аварию и требующим компенсации", или же потребовать перевода средств на "безопасный" счёт.

Второй вариант — человек может оформить кредит неосознанно, переходя по небезопасным ссылкам в интернете.

Третий случай связан с утерей или кражей документов, включая ситуации взлома интернет-аккаунтов, мессенджеров или почтовых ящиков, где могли храниться копии паспортов, СНИЛС и так далее.

"Раньше бывали случаи, когда коллекторы ошибочно предъявляли требования к полному идентичному имени заемщика", — говорит юрист и руководитель социального проекта "Стоп!Коллектор" Вячеслав Курилин. — "Однако сейчас такие ситуации встречаются редко, так как личность человека подтверждается несколькими документами".

Как узнать о наличии задолженности?

Самый простой способ — запросить выписку из Бюро кредитных историй (БКИ). Дважды в год это можно сделать бесплатно, в том числе через онлайн-сервисы банков. Информация о взятых займах может поступать не только в одно БКИ, но и в другие аналогичные организации. В Центральном каталоге кредитных историй содержится полная информация, которую можно запросить через портал Госуслуг.

Выписка из БКИ содержит информацию о текущих кредитах, сумме задолженности и деталях каждого займа.

Что делать, если выявлен недобросовестный заем?

После обнаружения факта, что на вас оформлен кредит без вашего согласия, юристы советуют не паниковать и следовать определенному алгоритму.

"Сначала установите, откуда произошла задолженность", — говорит адвокат Александр Щербинин. — "Затем обратитесь в полицию, предоставив максимум информации и доказательств того, что кредит был оформлен без вашего ведома. Уведомите кредитора — банк или МФО. Если дело доходит до суда, настаивайте на том, что кредит был взят без вашего согласия и требуйте проведения экспертизы".

Заявление в полицию можно подать онлайн или лично. Второй вариант предпочтительнее, так как обращения обычно рассматриваются быстрее. При взаимодействии с банком рекомендуется вести переписку в чате онлайн-службы поддержки и сохранить эту информацию. Согласно новым правилам с 1 июля 2024 года, банкам и МФО даётся 15 рабочих дней на ответ клиентам, а этот срок может быть продлен ещё на 10 дней для сбора дополнительной информации.

Далее будет проведена проверка кредитором, и в результате либо кредит будет аннулирован, либо будет настаиваться на его законности.

"Иногда обманутому человеку сложно доказать свою правоту", — отмечает Курилин. — "В таких случаях приходится принимать решения, например, о личном банкротстве для списания долгов".

Оплачивать ли чужой долг?

Решение об оплате остаётся за заемщиком: это не повлияет на процесс в суде. Однако стоит помнить, что если гражданин оплатит чужой долг во время разбирательства и дело будет решено в его пользу, банк возместит понесённые затраты. В противном случае нарастание процентов и штрафов за просрочку могут негативно отразиться на кредитной истории.

Сможет ли самозапрет на кредиты помочь?

С 2025 года россияне смогут запрещать себе брать кредиты в банках. Будет возможно установить опции, такие как запрет на онлайн-кредиты или ограничение суммы. Это должно помочь в случаях, когда мошенники пытаются получить данные карты по телефону для взятия кредита.

"Самозапрет на кредит может помочь избежать таких ситуаций", — добавляет Щербинин.

Как защитить свои данные?

Эксперты рекомендуют заботиться о своей информационной безопасности. Не передавать данные карт, пароли и коды никому, не переходить по подозрительным ссылкам в SMS или почте, периодически менять пароли в интернет-аккаунтах — это несложные, но важные меры предосторожности, сообщает aif.ru.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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