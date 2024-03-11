Рубль ослабевает по отношению к основным мировым валютам: во всем опять виновата нефть

Финансист Богдан Зварич заявил об ослабевании рубля

0:58 Your browser does not support the audio element. Экономика

Главный аналитик финансового супермаркета "Банки.ру" Богдан Зварич сообщил, что на валютной секции Московской биржи рубль продолжает ослабевать по отношению к мировым валютам.

Фото: akchabar.kg

11 марта к 8:50 по московскому времени доллар и евро увеличились на 0,2% и 0,4% соответственно, достигнув отметок в 90,8 и 99,3 рубля, а юань поднялся на 0,1%, торгуясь на уровне 12,62 рубля.

На российскую валюту оказывает давление ухудшение ситуации на рынке нефти и отступление цены ближайшего фьючерса на нефть марки Brent в нижнюю половину диапазона 80-85 долларов за баррель.

Учитывая пониженное предложение иностранной валюты со стороны экспортеров, аналитик предполагает, что в рамках текущей сессии рубль может продолжить падение.