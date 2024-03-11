Главный аналитик финансового супермаркета "Банки.ру" Богдан Зварич сообщил, что на валютной секции Московской биржи рубль продолжает ослабевать по отношению к мировым валютам.
11 марта к 8:50 по московскому времени доллар и евро увеличились на 0,2% и 0,4% соответственно, достигнув отметок в 90,8 и 99,3 рубля, а юань поднялся на 0,1%, торгуясь на уровне 12,62 рубля.
На российскую валюту оказывает давление ухудшение ситуации на рынке нефти и отступление цены ближайшего фьючерса на нефть марки Brent в нижнюю половину диапазона 80-85 долларов за баррель.
Учитывая пониженное предложение иностранной валюты со стороны экспортеров, аналитик предполагает, что в рамках текущей сессии рубль может продолжить падение.
Музыкальный критик Артур Гаспарян уверен, что слова Аллы Пугачёвой о Стасе Михайлове переживут века и станут классикой, наравне со строками из произведений Александра Пушкина.