Минэкономразвития выпустило обзор "О текущей ценовой ситуации"

Минэкономразвития предоставило данные по уровню инфляции

1:30 Your browser does not support the audio element. Экономика

Минэкономразвития выпустило обзор "О текущей ценовой ситуации" с данными об инфляции.

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Согласно последнему обзору Минэкономразвития о текущей ценовой ситуации, инфляция в России на 4 марта составила 7,59% по годовой динамике, что практически идентично предыдущей неделе (7,58%). За период с 27 февраля по 4 марта 2024 года, инфляция на потребительском рынке замедлилась до 0,09%.

Аналитики отмечают, что в сфере продовольственных товаров темпы роста цен также замедлились до 0,09%, преимущественно из-за снижения стоимости плодоовощной продукции на 0,5%. Огурцы стали еще дешевле, продолжили снижаться цены на картофель, а рост цен на помидоры и овощи "борщевого набора" замедлился. Цены на остальные продукты питания практически не изменились и остались на уровне прошлой недели (0,14%).

В секторе непродовольственных товаров инфляция составила 0,07%, причем цены на легковые автомобили оставались практически неизменными, а стоимость электро- и бытовых приборов снизилась на 0,4%. Что касается регулируемых, туристических и бытовых услуг, то рост цен замедлился до 0,04% из-за снижения стоимости авиабилетов на внутренние рейсы.