"Взаимодействие успешно развивается": Мишустин объявил об историческом рекорде товарооборота между РФ и Казахстаном.

Товарооборот между РФ и Казахстаном побил исторический рекорд

1:17 Your browser does not support the audio element. Экономика

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе встречи с главой кабмина Казахстана Олжасом Бектеновым объявил о рекордном росте товарооборота между двумя странами.

Фото: flickr.com by Ken and Nyetta is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

По словам Мишустина, торгово-экономические связи между Россией и Казахстаном укрепляются, невзирая на турбулентность в мировой экономике. По итогам 2023 года РФ стала ведущим внешнеторговым партнёром республики, а товарооборот между двумя странами побил исторический рекорд, зафиксированный годом ранее.

"В прошлом году взаимный товарооборот составил более 2,5 триллиона рублей и превысил рекордный показатель 2022 года", — отметил Мишустин.

По словам российского премьера, соседние государства связывает не только торговля. РФ инвестировала в экономику Казахстана около 1,5 триллиона рублей, средства вложены в совместные проекты в разных отраслях — от промышленности до цифровых технологий. Но и это не исчерпало полностью взаимного потенциала экономических отношений. Перспективными сферами Мишустин назвал транспорт и логистику, потенциал которых обусловлен самой протяжённой в мире сухопутной границей и проходящими через два государства мировыми торговыми маршрутами.