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В России может сократиться число банков — какие под риском закрытия?

"Эксперт РА": 15 банков могут уйти с рынка в России в 2024 году

1:28
Экономика

Рейтинговое агентство "Эксперт РА" прогнозирует, что в России в 2024 году по тем или иным причинам могут закрыться до 15 банков.

"Эксперт РА": 15 банков могут уйти с рынка в России в 2024 году
Фото: flickr.com by ING Nederland is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license

2023 год, несмотря на сложности в экономике и беспрецедентные санкции, был относительно спокойным для банковской сферы в РФ. За 12 месяцев число банков в стране сократилось всего на два, причём, ни у одного из кредитно-финансовых учреждений Банк России не отозвал лицензию. За год были ликвидированы три банка, но ЦБ выдал одну новую лицензию. Таким образом, на 1 января в Российской Федерации насчитывалось 324 банка. К концу года, считают эксперты, их число может снизиться до 309.

"Мы ожидаем, что в 2024 году порядка 15 банков могут уйти с рынка по причинам, связанным с плановой реорганизацией, добровольной сдачей или отзывом лицензий", — считают специалисты агентства.

По мнению экспертов, многие банки сегодня на фоне жёсткой конкуренции ищут новые возможности в слиянии активов. Реорганизация нередко проводится и в том случае, если активы банков принадлежат одному собственнику. Что касается отзывов лицензий, вновь начавшихся после "тихого" 2023 года, то они могут коснуться банков, не входящих в число 100 крупнейших и не имеющих уверенных точек роста.

Автор Виталий Рыжков
Виталий Рыжков — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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