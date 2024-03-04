Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Пентагон отказался комментировать поражение американского танка Abrams 
Депутат Говырин: требовать возврата денег за увядшие цветы можно даже без чека
Легендарную дверь из "Титаника" выставили на аукцион
Сайлюгемский нацпарк опубликовал редкое видео с ирбисом
За зиму в Петербурге больше всего подорожало жильё в Центральном районе
Пакистан подал официальный запрос на вступление в БРИКС
В России предложили страховать автомобили от падения сосулек и деревьев
Салат из киноа и нута с хумусом: в нём очень много растительного белка
Скакалка - это спорт?
"Пилот идёт по плану": Набиуллина рассказала о проекте по внедрению цифрового рубля

Набиуллина раскрыла перспективы внедрения цифрового рубля

1:39
Экономика

Глава Банка России Эльвира Набиуллина в ходе встречи с руководством Центробанка рассказала о перспективах внедрения цифрового рубля.

Набиуллина раскрыла перспективы внедрения цифрового рубля
Фото: wikimedia.org by Petar Milošević is licensed under Attribution-Share Alike 4.0.

По словам Набиуллиной, внедрение цифрового рубля в России будет разбито на несколько этапов. Первыми к проекту подключатся самые крупные банки страны, затем страховщики и брокеры. Сейчас в рамках пилотного тестирования отрабатываются процессы открытия и пополнения электронных кошельков, переводов между физическими лицами, оплаты товаров.

"Пилот идёт по плану. В нём сейчас участвует 12 кредитных организаций, около 600 граждан и 30 торгово-сервисных предприятий из 11 городов", поделилась глава ЦБ РФ.

Набиуллина сообщила, что число пользователей будет планомерно расти, к проекту начнут подключаться всё новые банки, параллельно регулятор планирует расширять функционал платформы цифрового рубля. Она добавила, что цифровые права стали доступными для бизнеса благодаря закону, принятому недавно Государственной думой. Сегодня в стране уже действует оператор обмена цифровой валюты, объём выпусков достиг 68 миллиардов рублей.

Цифровой рубль станет третьей формой российской валюты в дополнение к наличной и безналичной. Он призван стать новым средством платежей и переводов, освобождённым от ограничений банков в виде комиссий и лимитов. Цифровые рубли будут равны наличным, в отличие от криптовалюты они будут иметь эмитента — Банк России. Сейчас в пилотном проекте по внедрению цифрового рубля участвуют 12 российских кредитно-финансовых организаций.

Автор Виталий Рыжков
Виталий Рыжков — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Популярное
Уникальный способ сделать фары авто как новые: всего один простой ингредиент

У многих водителей ассоциируется полировка фар с применением сложных инструментов и наждачной бумаги.

Как быстро отполировать автомобильные фары без специальных инструментов
Как правильно использовать сосновые шишки в садоводстве
Сосновые шишки - очень хороший материал, который можно использовать на даче
Надоедливые соседские коты перестанут валяться на ваших грядках: в ход пустите эти приёмы - безопасны для животных
Плоды вырастают до 2 кг: гигантский сорт томатов завалит урожаем - у него превосходный вкус и устойчивость к болезням
Ракета "Циркон". Гиперзвук, неподвластный Западу ещё несколько лет Дмитрий Плотников Что думали о патриотизме в России много лет назад Сергей Лебедев В бундесвере готовятся развалить Крымский мост больше чем 20 "Таурусами" Любовь Степушова
Внесите это "чёрное золото" в сад: плодородность земли вырастет
Поют под окнами, тем самым мешая уснуть: орнитологи обнаружили новую причину постоянных трелей певчих птиц
Древнейший склад оружия: в Израиле обнаружили свидетельства военных навыков наших предков 7200 лет назад
Древнейший склад оружия: в Израиле обнаружили свидетельства военных навыков наших предков 7200 лет назад
Последние материалы
Оппозиция ФРГ подала в суд на офицеров Бундесвера, готовящих нападение на Крымский мост
PRSB: феромоны противоположного пола ускоряют старение
Международная миссия "Crew-8" успешно стартовала в космос
Кофе с корицей и молоком: ароматный напиток дарит отличное настроение
В России стали продавать китайские фургоны Ford Transit по приемлемым ценам
Отличное состояние здоровья: доказательства пользы грецких орехов для вашего организма
Набиуллина раскрыла перспективы внедрения цифрового рубля
ФАО: российское зерно спасает Африку от голода
После каких растений можно высаживать картофель?
МВД Белоруссии: "Следующая революция произойдет в TikTok"
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников