"Пилот идёт по плану": Набиуллина рассказала о проекте по внедрению цифрового рубля

Набиуллина раскрыла перспективы внедрения цифрового рубля

1:39 Your browser does not support the audio element. Экономика

Глава Банка России Эльвира Набиуллина в ходе встречи с руководством Центробанка рассказала о перспективах внедрения цифрового рубля.

Фото: wikimedia.org by Petar Milošević is licensed under Attribution-Share Alike 4.0.

По словам Набиуллиной, внедрение цифрового рубля в России будет разбито на несколько этапов. Первыми к проекту подключатся самые крупные банки страны, затем страховщики и брокеры. Сейчас в рамках пилотного тестирования отрабатываются процессы открытия и пополнения электронных кошельков, переводов между физическими лицами, оплаты товаров.

"Пилот идёт по плану. В нём сейчас участвует 12 кредитных организаций, около 600 граждан и 30 торгово-сервисных предприятий из 11 городов", поделилась глава ЦБ РФ.

Набиуллина сообщила, что число пользователей будет планомерно расти, к проекту начнут подключаться всё новые банки, параллельно регулятор планирует расширять функционал платформы цифрового рубля. Она добавила, что цифровые права стали доступными для бизнеса благодаря закону, принятому недавно Государственной думой. Сегодня в стране уже действует оператор обмена цифровой валюты, объём выпусков достиг 68 миллиардов рублей.

Цифровой рубль станет третьей формой российской валюты в дополнение к наличной и безналичной. Он призван стать новым средством платежей и переводов, освобождённым от ограничений банков в виде комиссий и лимитов. Цифровые рубли будут равны наличным, в отличие от криптовалюты они будут иметь эмитента — Банк России. Сейчас в пилотном проекте по внедрению цифрового рубля участвуют 12 российских кредитно-финансовых организаций.