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Укрепление рубля, стабильная нефть, осторожные инвесторы : Финансовые аналитики дали прогноз на неделю с 4 по 10 марта

Эксперты рассказали, что будет с рублем, нефтью и биржей на неделе с 4 по 10 марта

1:10
Экономика » Прогнозы и статистика

Государственные расходы окажут влияние на укрепление рубля, ситуация на нефтяном рынке не предвещает снижения цен, а инвесторы станут более осторожными.

Эксперты рассказали, что будет с рублем, нефтью и биржей на неделе с 4 по 10 марта
Фото: Авторство: Fitiss.CC BY-SA 3.0

Об этом рассказали "Российской газете" финансовые аналитики.

Главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев прогнозирует стабильность курса рубля на предстоящей неделе, отмечая боковую динамику и закрепление его близ текущих показателей.

Начальник аналитического управления банка "Зенит" Владимир Евстифеев отмечает, что нефтяные цены отошли от локальных максимумов. Он указывает на отсутствие значимых новостей из Ближнего Востока, что позволит инвесторам сконцентрироваться на фундаментальных факторах рынка.

Инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин отмечает, что российский рынок акций смог поглотить прошломесячное снижение, вызванное ужесточением санкций, что создает благоприятные условия для продвижения индекса Мосбиржи в направлении 3300 пунктов. 

Бахтин подчеркнул, что на предстоящей неделе инвесторы будут продолжать следить за котировками валют и сырья.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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