Ждать ли обвала после выборов? Эксперт по фондовому рынку сделал прогноз относительно курса рубля

Михаил Зельцер прогнозируют сохранение курса доллара вблизи 90 рублей в марте

1:16 Your browser does not support the audio element. Экономика Прогнозы и статистика

1 марта на Московской бирже курсы иностранных валют продемонстрировали неоднозначное движение.

Фото: akchabar.kg

В начале торгов нового месяца доллар подешевел на 0,27%, опустившись до отметки в 90,9 рубля, тогда как евро, напротив, подорожало на 0,02%, достигнув уровня 98,63 рубля. В то же время стоимость юаня оставалась примерно на уровне 12,58 рубля.

Эксперт по фондовому рынку из "БКС Мир инвестиций" Михаил Зельцер поделился с RT мнением о происходящем на рынке.

По его словам, в феврале царили санкционные тревоги, и рубль испытывал значительную волатильность. Опасения рынка относительно возможных ограничений со стороны США в отношении Национального клирингового центра не оправдались, что способствовало стабилизации ситуации на валютном рынке. За прошедший месяц рубль потерял около 1%.

Зельцер выразил мнение, что средний курс доллара в марте останется на уровне приблизительно 90 рублей. Однако, как подчеркнул эксперт, динамика валют будет зависеть от геополитических событий.