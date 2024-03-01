Депутат Госдумы Светала Журова прокомментировала запрет США импортировать Российские несортированные алмазы

Начиная с 1 марта в США действует запрет на ввоз алмазов и ювелирной продукции с алмазами России. Помимо этого, начнут также запрещать ввозить российские алмазы и из третьих стран.
Светлана Журова, которая занимает должность первого заместителя председателя комитета Госдумы по международным делам, ответила на запрет Америки ввозить российские несортированные алмазы. Она уверенно сказала, что Россия сможет найти и другие рынки для сбыта.
По мнению Журовой, запрет США вредит им самим, так как Россия сможет найти другие рынки для поставок. А США придется приобретать несортированные алмазы втридорога через другие страны. Предпринимателей и бизнесменов Америки устраивает продукция России, поэтому они найдут способ купить этот товар.
"Это потеря в первую очередь для американцев, не для нас. Это им надо переживать", — сказала Журова.
Ранее Министр финансов Америки заявил о продлении разрешения на импорт рыбной российской продукции с условием, что обрабатывать ее будут по технологии США.
Экономичные водители постоянно стремятся уменьшить расход топлива.