Депутат Госдумы Светала Журова прокомментировала запрет США импортировать Российские несортированные алмазы

В Госдуме ответили на запрет США импортировать российские несортированные алмазы

1:06 Your browser does not support the audio element. Экономика

Начиная с 1 марта в США действует запрет на ввоз алмазов и ювелирной продукции с алмазами России. Помимо этого, начнут также запрещать ввозить российские алмазы и из третьих стран.

Фото: duma.gov.ru is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

Светлана Журова, которая занимает должность первого заместителя председателя комитета Госдумы по международным делам, ответила на запрет Америки ввозить российские несортированные алмазы. Она уверенно сказала, что Россия сможет найти и другие рынки для сбыта.

По мнению Журовой, запрет США вредит им самим, так как Россия сможет найти другие рынки для поставок. А США придется приобретать несортированные алмазы втридорога через другие страны. Предпринимателей и бизнесменов Америки устраивает продукция России, поэтому они найдут способ купить этот товар.

"Это потеря в первую очередь для американцев, не для нас. Это им надо переживать", — сказала Журова.

Ранее Министр финансов Америки заявил о продлении разрешения на импорт рыбной российской продукции с условием, что обрабатывать ее будут по технологии США.