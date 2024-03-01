Аналитик Ткачук Роман дает советы: Куда вкладывать средства гражданам России, чтобы их приумножить в 2024 году?

Аналитик Роман Ткачук рассказал, куда вкладывать средства гражданам РФ, чтобы их приумножить

1:34 Your browser does not support the audio element. Экономика

Сегодня важно выбрать направление инвестиций для граждан Российской Федерации, чтобы обеспечить сохранность и увеличение их капитала в 2024 году, считает независимый аналитик Ткачук Роман.

Фото: 4esnok.by

"Сейчас вопрос действительно актуальный. Потому что инфляция у нас на высоком уровне", — говорит эксперт.

В своем выступлении перед Федеральным собранием Владимир Путин заявил о планах удвоения индекса Московской биржи к 2026 году, что, по мнению аналитика, делает акции российских компаний привлекательным вложением. С учетом ограниченного доступа к внешним рынкам, внутренний фондовый рынок может ожидать приток инвестиций.

Ткачук Роман отмечает, что акции крупнейших российских компаний могут обеспечить неплохой рост капитала для начинающих инвесторов. Тем, кто предпочитает более консервативные инвестиции, он советует обратить внимание на недвижимость или инструменты с фиксированным доходом, например, депозиты.

"По ним доходность сейчас высокая. Все-таки инфляция у нас реальная чуть выше официальной, тут, возможно, платежеспособность денег будет немножко теряться. Но, тем не менее, с учетом того, что сейчас у нас ставки 12-й, 13-й, 14-й уровень, высокая доходность", — подчеркнул Ткачук.

Эксперт заключает, что часть средств можно направить в акции, часть — в инструменты с фиксированным доходом, таким образом диверсифицируя портфель. Такой подход поможет сохранить и приумножить капитал граждан в 2024 году.